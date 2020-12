SPLITSKI UGOSTITELJI POKAZALI VELIKO SRCE: Pripremaju obroke za bolnice: ‘Gotovo svi su objeručke prihvatili ovu akciju’

‘Obroke pripremamo za djelatnike, za doktore i sestre, one koji su na prvoj liniji obrane. Uključeni su gotovo svi splitski ugostitelji’

Danijel Nikollom jedan je od organizatora akcije u kojoj splitski ugostitelji pripremaju obroke za splitske bolnice. “Organizacija je takva da svaki objekt jednom tjedno kuha za jednu od bolnica, covid-bolnica. Restorani imaju tjedni raspored kada kuhaju koliko obroka za koju bolnicu. Obroke pripremamo za djelatnike, za doktore i sestre, one koji su na prvoj liniji obrane. Uključeni su gotovo svi splitski ugostitelji i svi su objeručke prihvatili ovu akciju”, objasnio je za N1.

Nikolla je rekao da je ugostitelju najteže baciti hranu, a s obzirom da su zatvoreni odlukom Stožera, trenutno svi imaju neke zalihe koje je, kako kaže, najbolje utrošiti. Upitan pomaže li im prodaja kava za van u poslovanju, naglasiti je jednu neologičnost.

“Kavu mogu prodavati svi osim kafića. To je po meni dosta nepoštena odluka jer se nas stavlja u jedan nezgodni položaj. To je zaista jedna mala sitnica koju više radimo radi naših gostiju nego što je to zapravo zarada”, rekao je Nikolla koji smatra da ako restorani ne mogu biti otvoreni sada, nema ni potrebe da se otvaraju prije ožujka. “Ako nas otvore u prvom ili drugom mjesecu, nama ta dva mjeseca ništa ne znače.”

