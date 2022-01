Nekoliko dana nakon božićnih i novogodišnjih slavlja, situacija s koronavirusom se drastično pogoršala. Posebno se to vidi u Splitu, gdje je po prvi puta od početka epidemije u tamošnji KBC poslana ispomoć.

Gradskim kuloarima kruže priče o adresama poznatih ugostiteljskih objekata kao žarištima zaraze. Mnogo ljudi se proteklih dana ondje nalazilo, pa je epidemija uzela danak i na osoblju.

"Cijeli grad je zaražen, pa kako onda ne bi bili i konobari. Svi su šmrcavi, to su fibre oko 37, ali ništa više od toga", komentirao je za Slobodnu Dalmaciju jedan splitski ugostitelj.

U petak je, po podacima županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, obrađeno 2805 osoba, od kojih je 1810 s područja županije bilo zaraženo, a među njima je čak 799 Splićana.

Desetkovani ugostitelji

Iako su ugostitelji desetkovani, manjak konobara koji je izazvalo širenje zaraze, ipak neće značajno utjecati na njihovo poslovanje. Naime, u siječnju ugostitelji tradicionalno odlaze na godišnje odmore, jer građani nakon svih mogućih proslava rijetko svraćaju u kafiće i restorane.

"Naravno da ima i zaraženog osoblja. Zaraženo je pola grada, zaraženo je i pola bolnice, pa nema razloga da tako ne bude ni u ugostiteljskom sektoru. Ne znam koja su žarišta bila u gradu tijekom proteklih blagdana… Kolege se, zbog zaraženih djelatnika, sada 'čupaju' kako znaju i umiju. Negdje se 'krpaju' smjene sa smanjenim brojem osoblja, neki i zatvaraju objekte, jer je ionako riječ o razdoblju kolektivnih godišnjih odmora, pa se to nekako poklopilo", komentirala je Jelena Tabak, vlasnica konobe Dujkin dvor i šefica Nacionalne udruge ugostitelja.

Zbog naglog širenja zaraze, Nacionalni stožer civilne zaštite je u petak donio nove mjere koje uključuju još strože ograničavanje okupljanja, čak i s covid potvrdama, ali i stroži nadzor epidemioloških mjera u ugostiteljstvu.

"Nove mjere?! Ne vidim smisao u skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 22 sata niti mislim da će se to nešto odraziti na širenje zaraze, ali na to ne možemo utjecati. Zato ćemo ići s traženjem potpora po istom modelu kao i prije, i to od stupanja novih mjera na snagu. Mi ćemo, u ime ugostitelja, poslati prijedlog samo za ovaj ekonomski dio, da vrijede ista pravila kao i prije, a oni neka donose epidemiološke mjere kakve misle da trebaju. Naravno, možda bude i nekih iznimaka u našem sektoru, sve će se to iskoordinirati ova dva-tri dana", najavila je Tabak.

Veći broj zaraženih, ali i bolovanja

Zaraza se osjeti i u ordinacijama obiteljske medicine. U posljednjih godinu dana se gotovo udvostručio broj bolovanja.

"Riječ je o kraćim bolovanjima od desetak dana, jer pacijenti ionako toliko vremena moraju biti u izolaciji. S obzirom da su u pitanju mahom mlađi ljudi, nemamo previše duljih bolovanja, iako, kad malo bolje razmislim, ima i onih po mjesec dana zbog komplikacija izazvanih covidom", rekla je Vikica Krolo, obiteljska liječnica i zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore.

Primijetila je povećani broj zaraženih osoba nakon Božića. Dodaje da je riječ uglavnom o mlađim ljudima, ali i onima cijepljenima prije šest mjeseci. Liječnica nije sigurna je li uzrok tomu omikron soj.

"Mlađi, a u ovom petom valu većinom su to mladi od 20 do 35 godina, i cijepljeni prije šest mjeseci prolaze s blažim simptomima, ali s obzirom na povećan broj zaraženih vjerojatno je opet došlo do povećanog broja hospitaliziranih. Ali ne u onolikom postotku kao što je to bilo prije godinu dana. Ima i upala pluća, neke čak možemo liječiti i kući, nisu svi odmah za bolnicu. Najvažnije je ono – je li potreban kisik ili nije. Ako nije potreban, možemo upale pluća liječiti i kod kuće.

Uistinu ne znam kad sam zadnji put poslala pacijenta u bolnicu jer mu je potreban kisik, ali imala sam nekoliko ljudi s upalama pluća, koje sam liječila kod kuće s istom terapijom koja se daje u bolnici, a to su kortikosteriodi i onda, po potrebi, dodam antibiotik. Dodavanje antibiotika čim netko kihne ne dolazi u obzir, jer bi se 90 posto pacijenata nepotrebno trovalo", zaključila je splitska liječnica.