Kao i u nekoliko proteklih godina, naročito ljeti, u Splitu se turisti i putnici najviše žale na taksiste. Pogotovo one koji "operiraju" na aerodromu. Dalmatinski portal piše kako je jedan prijevoznički obrt u samo pola minute izdao dva računa za prijevoz od gradske luke do aerodroma. Jedan račun iznosio je 784, a drugi čak 820 kuna.

Zakon ih štiti

Turistkinje su vjerojatno bile zatečene ovom tarifom, a neugodu im je vjerojatno pojačala i ploča s cjenikom taksi prijevoza ispred zgrade aerodroma na Resniku. Po tom cjeniku, prijevoz do Splita košta 380 kuna, odnosno više nego dvostruko manje nego što je taksist njima zaračunao od trajektne do zračne luke.

Doduše, taksisti imaju opravdanje za "guljenje" turista i putnika namjernika u tome što hrvatski zakoni ne ograničavaju naplatu prijevoza. Kako bi stala na kraj učestalim prigovorima, pa i ponekom fizičkom obračunu između taksista i putnika te taksista međusobno, iz Zračne luke Split su prije mjesec dana odlučili propisati cijenu taksi usluga te je objaviti ispred ulaza na putnički terminal. Drugi je to korak, nakon lanjskog uvođenja koncesija s Udruženjem obrtnika Grada Kaštela.

Koncesije spašavaju situaciju

Prema tom cjeniku, vožnja do Trogira košta 150 kuna, do okolnih marina 220, do Omiša 600, do Šibenika 680, a unutar Splita između 330 i 380 kuna. Uz to, cijene kombi prijevoza su skuplje za 30 posto. Još donedavno, turisti su prolazili kao i dvije nesretne putnice s početka priče. Plaćali bi vožnju do Splita ili natrag po 700, pa čak i 1000 kuna.

"Ako se neki ne pridržavaju jasnih odredbi iz ugovora u koncesiji, neće više raditi na tom mjestu. Vrlo jednostavno", objasnio je za Slobodnu Dalmaciju Milivoj Topić, predsjednik Ceha prijevoznika pri Udruženju obrtnika Splita, te dodao da je nema nereda u taksi prijevozu otkako je koncesija uvedena u Trajektnoj luci, zbog čega mu je želja da se taj model primjenjuje u cijelom Splitu.