SPLITSKI SVEĆENIK NOVINARE NAZVAO ‘KORUMPIRANIM SMEĆEM’; Jedan vjernik dodao: ‘Malo mi fali da vas ne namlatim, partizančine!’

Pričesti i krizme i dalje se odvijaju diljem župa u Splitu kao da nema epidemije i preporuke splitsko-makarskog nadbiskupa mons. Marina Barišića. Ove nedjelje su krizmanici u crkvi svetog Petra na Lokvama i u crkvi svetog Lovre na Žnjanu primili pečat dara Duha Svetoga, javlja Slobodna Dalmacija koja piše da je svećenik jedne od spomenutih župa predstavnike medija koji su došli nazvao “korumpiranim smećem”.

Pojedini vjernici također su vrijeđali i izgovarali neumjesne komentare. “Malo mi fali da vas ne namlatim, partizančine!”, izjavio je jedan od sudionika krizme reporterskoj ekipi Slobodne Dalmacije. “Dipli, dipli”, dodao je.

‘Situacija je preozbiljna za zezanje’

List piše da su se epidemiološke mjere besprijekorno poštovale, a vjernici ovih dviju župa izrazili su različita stajališta održavanju krizme u vrijeme pandemije. “Smatram da je bolje da se krizma održala, jer da nije, tko zna bi li je uopće imali. Svakako je bolje da se ovo odradilo dok se mjere još više ne postrože… Mi smo kasnije feštali, ali pazili smo na razmak i stolovi su bili udaljeni. Nije bilo previše ljudi”, rekla je mlada djevojka Karla Galeš, koja je došla na misno slavlje nove generacije krizmanika ispred crkve sv. Petra.

Stipe Čurković rekao je za Slobodnu Dalmaciju da se ne slaže s takvim mišljenjem. “Ako ne možemo otić u unutrašnjost kafića, ne bi bilo pošteno da možemo otić u crkvu gdje je zatvoren prostor i gdje stane sto ljudi unutra. Smatram da nije u redu da nije bio otvoren klub od 5578 metara kvadratnih, a ovdje gdje je možda dvista metara stane sto-dvista ljudi. Ali ko šta crkvi može reć, realno? Ja osobno kasnije ne idem nigdi slavit, ali da bude neka proslava, što? Ko nam to može zabranit? Mladi smo, tribamo guštat”, rekao je Čurković.

“Krizme su se već odgađale par puta pa nema potrebe za još jednim. No, epidemiološke mjere moraju se poštivati. U crkvu može ući 25 ljudi, a mi smo ostali vani. Kasnije idemo na ručak u stan nas šest i to je to. Situacija je preozbiljna da bismo se zezali”, rekao je Radoslav Kekez, otac jedne od krizmanica.

