Dva splitska restorana serviraju sushi na nagim polegnutim djevojkama. Kako javlja Slobodna Dalmacija, na njihovu meniju se ta usluga zove "umjetnički performans dekoriranja i jedenja sushija s tijela".

"Glumi se stalak za hranu na stolu. Leži se dva puta po sat vremena dok gosti skupe hranu, pa se odlazi u backstage dok se pripremi druga postava. Ne mora se biti potpuno gola/intimni dijelovi mogu biti pokriveni naljepnicama i listićima. Uvjet je naravno izuzetno zgodna hostesa. Honorar po trosatnom performansu 1500 kuna, plaćen put i smještaj", pisalo je u oglasu 2016. godine kada je otvoren jedan od ovih restorana.

Slobodna piše da se tada nijedan splitski restoran nije bio spreman identificirati kao "onaj koji poziva cure da glume stalak za hranu za novac".

Cijena nije za svakoga

Da biste angažirali radnice da se skinu u javnosti i legnu pred vašim društvom, treba izdvojiti između 900 i 1250 kuna po osobi, ovisno o terminu svlačenja.

Seansa se također može odvijati "na spektakularnoj pitoresknoj lokaciji u srcu Splita s pogledom na splitsku luku i Rivu, Dioklecijanovu palaču i Marjan" ili "na bastionu Bernardi u vizualno stiliziranim prostoru koji kreira opuštenu atmosferu s neočekivanim elementima koji potiču na interakciju".

U P.R. brošuri iz 2019. godine se navodi kako su ovi restorani "novi su epicentar hedonizma s konceptualno složenim i jedinstvenim projektom prilagođenim novim trendovima. Jedini imperativ je - gen za hedonizam."

Te nove trendove koji potječu iz feudalnog Japana u 17. stoljeću komentirala je Mirjana Kučer, izvršna koordinatorica udruge Domine. "Ne znam što bih vam rekla, teško me iznenaditi ovih dana... Svakako, ako nije zakonom zabranjeno, ja ne mogu ništa drugo nego samo deklarativno iskazati svoje nezadovoljstvo tom krajnjom objektivizacijom žive osobe. Netko to može braniti 'proširenjem ponude', ali to nije ništa više nego jeftina retorika patetičnih razloga kao što su opravdavanje bolesnog konzumerizma i slijepe želje za profitom. To je ono gdje se nalazimo danas - komodifikacija svega, davanje cijene svemu. Za mene je to trgovina ženskim tijelom i, ako hoćete, oblik prostitucije. Nešto što definitivno spada u nasilje. Što je na pladnju - ponuđeno je. Ako to netko nije osvijestio, onda mu savjest ne može ni uložiti prigovor o tome. A jednom kada se ta 'ponuda' proširi, past će i cijena takvog 'rada'. Mi se danas volimo lagati o 'slobodi izbora'. Jednom kad si na tržištu, nema slobode - ima samo zadovoljavanja potražnje", rekla je za Slobodnu Dalmaciju.