SPLITSKI ‘PROMET’ ISPLATIO 2 MILIJUNA KN POREZNIH OBVEZNIKA, A MORAT ĆE JOŠ; Građani: ‘Dobro da gaće još imamo…’

Tih devet autobusa godinama stoje na parkingu, a istodobno se isplaćuju penali

Splitska gradska tvrtka “Promet” našla se u problemu zbog dugogodišnjeg spora oko autobusa. O čemu je riječ? Devet splitskih gradskih autobusa su 24 godine predmet spora jer su autobusi 1990. godine došle u Promet i nakon isteka leasinga nisku otkupljeni i tada je nastao spor koji je dijelom riješen s firmom COSMOS, piše Dnevnik.hr. No, loše dio spora nikada nije završen. Zbog toga svega splitska gradska tvrtka isplaćuje penale odvjetniku pa on svaki dan od njih dobila 2.250 kuna poreznih obveznika. Do sada su mu isplatili dva milijuna kuna.

“On je u biti rezultirao sudskom presudom kojom je presuđeno da se svih devet autobusa vrati gospodinu Lubini u posjed. Međutim, ta je mogućnost neodrživa, odnosno ne postoji mogućnost vraćanja u posjed u ispravnom tehničkom stanju”, rekao je za Dnevnik.hr direktor Prometa Miroslav Delić.

Nitko sa sigurnošću ne zna koliko će sve to trajati

Željko Lubina je tužbu podnio 1995., a pravomoćna presuda je donesena 2015. pa su zbog neizvršavanja presude određeni novčani penali. Dalić je kazao da se ukupno isplaćuje 250 kuna po autobusu, što je iznos od 2.250 kuna dnevno te da mu je do sada isplaćeno dva milijuna. Tih devet autobusa godinama stoje na parkingu, a istodobno se isplaćuju penali. Međutim, nitko sa sigurnošću ne može znati koliko će sve skupa dugo trajati. Tužbom je nedavno traženo povećanje penala. Dalić tvrdi da je sud to odbio. Ipak, daljnje korake ne otkriva.

“Ne mogu komentirati sudske postupke ni presude. Mogu naglasiti da sam dolaskom u tvrtku zatekao čitav niz sudskih postupaka koje ćemo morati nastojati riješiti”, rekao je za Dnevnik.hr.

Lubina je najavio da će u četvrtak govoriti o ovoj temi. Iz Gradske uprave Splita kazali su da stoje iza izjave direktora Prometa. Građani Splita nisu zadovoljni plaćanjem ovih penala jer sve ide iz njihovog džepa. “Dobro mi imamo i gaće na sebi kako se zakon provodi. Nema se tu što govoriti. Pojedinci su postali kauboji i rade s lovom što hoće”, kazao je Željko iz Splita. Bivši splitski gradonačelnici Željko Kerum i Ivo Baldasar nisu htjeli komentirati ovu temu.