SPLITSKI OTOCI POTPUNO ODSJEČENI OD KOPNA: U prekidu sve katamaranske linije, nevrijeme stvara valove visine 3 metra

Danas su u prekidu i trajektne linije Makarska-Sumartin i Drvenik-Sućuraj.

Zbog jakog vjetra koji mjestimično na moru stvara valove visine i do tri metra u četvrtak su, drugi dan za redom, u prekidu sve katamaranske linije koje prometno povezuju Split sa srednjodalmatinskim otocima, doznaje se od voditeljice Jadrolinijine agencije u Splitu Jelene Ivulić.

“Danas su također u prekidu i trajektne linije Makarska-Sumartin i Drvenik-Sućuraj,” rekla je Ivulić.

Dodala je kako jutros zbog nevremena iz splitske gradske luke nije isplovio ni trajekt Split-Vela Luka-Ubli ali će on danas poslijepodne u 15 sati isploviti iz Splita do Vela Luke na Korčuli no neće produžiti uobičajenu plovidbu do Ubli na Lastovu.