SPLITSKI KUHAR PORUČUJE IZ PETRINJE: ‘Ljudi, ne treba više slati hrane! Pravimo 10.000 porcija dnevno, svaki dan stiže par tona mesa’

‘Ljudi moraju znati da se puno hrane baca, odnosno kvarljiva hrana se jednostavno ne stigne potrošiti’

Hrvatski crveni križ je tijekom subote, stanovništvu stradalom u potresu, podijelio preko 31 tonu hrane, preko 13.000 toplih obroka i 24.000 litara vode. Na nekim lokalnim portalima objavljena je informacija da splitski kuhari spremaju veliku akciju te da pozivaju građane na doniranje hrane.

Poslije nekog vremena članak je uklonjen, a da hranu više ne treba slati istaknuo je Roko Puče, kuhar iz Splita. Kako piše Dalmacija Danas, Puče veća danima s kolegama priprema stotine porcija u petrinjskoj Centralnoj kuhinji. Milić catering donirao je Šator, a ostali kuhari i ugostitelji iz metropole pobrinuli su se za sve ostalo.

“Ovdje ima hrane na tone i tone. Ovdje se kuha preko 10 tisuća obroka dnevno. Ljudi moraju znati da se puno hrane baca, odnosno kvarljiva hrana se jednostavno ne stigne potrošiti! Pokvari se po putu i zbog drugih faktora. Onakvi apeli su neozbiljni, da ne kažem nešto drugo. Nama dolazi po par tona mesa svaki dan! Ljudi se odazivaju pozivima za pomoć, a masu hrane propada. To treba prestati! Odakle pravo nekome zvati na humanitarnu akciju u situaciji kada se hrana baca?”, rekao je splitski kuhar za Dalmacija Danas.

‘Ne dovozite kuhanu hranu!’

Kuhar iz Dalmacije veli da Konzum, Tommy, Interspar, Plodine, Lidl, Metro, Kaufland i drugi trgovački lanci i mesnice dnevno osiguravaju velike količine mesa, voća i ostale hrane. Kuhar poručuje da se sve te namirnice dostavljaju organizirano i kontinuirano. K tome, ima poruku za sve.

“Građani, ne treba više slati hrane. Može se donirati jedino za djecu poput čokolina, pelena i sličnih potrepština. Ako dolazite u želji da kuhate i slično, prvo se raspitajte s Centralnom kuhinjom u Petrinji jer se spiza donosi na pamet. Imamo preko 30 vozača i svakodnevno se hrana razvozi kombijima po selima.

To su ljudi koji su od tu i koji znaju ta sela na pamet. Oni znaju gdje ide hrana. Hrana se dijelu svugdje okolo, svaki dan se dijeli 8 do 9 tisuća obroka. Čak smo danas dosegli prvi put 10 tisuća obroka jer smo dobili više aparata i više teća. Ne vozite hranu, ne kuhajte, jer velike kuće stoje iza nas i one donose sve potrebne namirnice”, rekao je kuhar Roko Puče za Dalmaciju Danas.

