Klinički bolnički centar Split poslao je priopćenje za javnost o detaljima smrti novinara Vladimira Matijanića.

Tvrde kako je, vezano za postupanje djelatnika KBC-a Split, u tijeku unutarnji nadzor te se očekuje i skorašnji dolazak zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva kako bi se utvrdile činjenice.

Čeka se histološka analiza

Priopćenje ravnatelja KBC-a Julija Meštrovića prenosimo u cijelosti:

"Obavljena je obdukcija te su uzeta sva tkiva organa za histološku obradu kako bi se utvrdio uzrok smrti. Histološka analiza je u tijeku te ćemo po završetku iste obavijestit obitelj preminuloga kao i javnost o konačnom uzroku smrti gospodina Matijanića.

Nad dijelom okolnosti koje se odnose na postupanje djelatnika KBC-a Split u tijeku je unutarnji nadzor te se očekuje i skorašnji dolazak zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravstva kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice oko postupanja prilikom pružanja medicinske pomoći gospodinu Matijaniću u Zavodu za hitnu medicinu, pa tako i u KBC-u Split.

O svim nalazima bit ćete pravodobno obaviješteni", stoji u priopćenju.

'Prijateljstva postoje da se pomogne'

U međuvremenu je splitski kirurg Hrvoje Tomasović na Facebooku objavio status o smrti novinara Vladimira Matijanića. Tomasović je bivši šef splitskog HSP-a, a prije dvije godine je prešao u HDZ.

“Nije baš da je bio sklon meni i mojim stavovima, ali uvijek mi je žao kada netko iznenada ode. Neosporno je da je bio vrhunski novinar vrlo opakog pera, ali bio je top profesionalac i treba mu odati počast premda bio na suprotnoj strani. Iskreno mi je žao zbog iznenadne smrti i ovim izražavam sućut njegovoj obitelji!”, napisao je Tomasović.

No zatim je u komentarima imao ponešto za nadodati.

“I još nešto! Ja nisam oni i ne likujem nad mrtvim neprijateljem. Ovo cipelarenje mrtvaca mi je odvratno. Što ga nije netko od velikih desničara kada su ga tako mrzili uhvatio za uši i prebio? Naravno da nisu, ali sada svi nešto likuju i otvaraju šampanjac. Čemu? Mrtvacu koji je umro na dosta blesav način! Da je bio neki drugi novinara koji je dobar sa mnom sigurno bi me nazvao i ja bi sve napravio da mu pomognem i to pod odmah! On očito nije bio dobar ni s ovim njegovim jugo doktorima pa nije imao niti koga zvati osim hitne. Pa mene su samo ovo ljeto zvali najmanje jedno 5 puta zbog sličnih stvari. Možeš smatrati da je na kraju umro zbog svojih kvazi poštenih stavova kako mu ne trebaju protekcije i onda nema koga zvati za pomoć. Prijateljstva i postoje da se pomogne jedan drugome, ali on očito nije imao prijatelja niti među svojima! A ja kao desničar svakome pomognem odmah kad me nazove!”, dodao je.

Podsjetimo, Matijanićeva životna partnerica i novinarka Indexa Andrea Topić objavila je na Facebooku kronologiju slučaja, tvrdeći da je njegovo zdravstveno stanje bilo teško, ali su ga odbili primiti u bolnici.

Opisala je i da su više puta zvali bolnicu i hitnu pomoć koja nije željela hospitalizirati Matijanića, a kada mu se stanje dodatno pogoršalo došli su drugi puta, ali je tada već bilo kasno.