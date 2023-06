Splitski iznajmljivači apartmana žale se da u srpnju i kolovozu ne bilježe očekivanu popunjenost. Većina iznajmljivača je podigla cijene smještaja, dok visoke cijene u ugostiteljskim objektima prate turističku scenu Splita, piše Slobodna Dalmacija.

Cijene su također porasle za radne sate čistačica, a praonice su također značajno poskupjele. Sve usluge su skuplje. Unatoč tome, iznajmljivači se nalaze u niskom startu i čekajući prihode od turizma.

"Predsezona nije bila impresivna, osim u strogoj gradskoj jezgri, koja dobro posluje s obzirom na mlađu populaciju gostiju koja je trenutno u Splitu. Istina je da postoji rupa krajem srpnja i početkom kolovoza, ali obično se te praznine popunjavaju last minute ponudama. Trenutno imamo dosta rezervacija last minute, osim ako se ne radi o kućama za odmor i većim objektima s većim brojem ljudi", izjavila je Barbara Marković, predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja.

'Trend se događa dvije godine unaprijed'

Ipak, Marković dodaje da splitski iznajmljivači nemaju razloga za brigu, jer će srpanj i kolovoz biti popunjeni bez obzira na cijene. Ono malo što ostane nepopunjeno bit će prodano kao last minute ponuda.

"Nikada prije srpanj i kolovoz nisu bili problem, tako da neće biti ni sada. No, visoke cijene mogu se negativno odraziti na nas… Možda ne ove godine, ali možda sljedeće ili godinu nakon toga. To je uobičajeno, trend se događa dvije godine unaprijed. Sve što se dogodi sada, gosti će osjetiti za godinu ili dvije. Tada će doći i reći: 'Nemate dovoljno sadržaja i skupo je. Skup je smještaj, skupi restorani… Nemate ništa.' Tada će se to pretvoriti u problem", kaže Marković.

'Ovu sezonu ćemo nekako preživjeti, ali...'

S obzirom na to da Split nema dovoljno sadržaja i događanja jer je sve prazno, od plaža do grada, s nedostatkom kvalitetnih programa, Marković priznaje da je teško predvidjeti daljnji razvoj splitskog turizma.

"Ovu sezonu ćemo nekako preživjeti, ali ako se ovaj trend s nedostatkom sadržaja i događanja nastavi, bojim se da nećemo moći privući toliko gostiju. Svi smo iznajmljivači podigli cijene za 30 posto, a neki su ih podigli još više unatoč našem apelu: 'Nemojte to činiti.' Oni tvrde da imaju velike troškove. Možda je to trend, s ugostiteljima na čelu, kao 'Svi su podigli cijene, pa ćemo i mi.' Kod nas se uvijek događa lančana reakcija", razmišlja Marković, nabrajajući dodatne financijske terete s kojima se iznajmljivači suočavaju, osim pristojbi.

'Visoke cijene smještaja će nas uništiti'

"Nije problem imati visoke cijene kad postoje sadržaji. No problem nastaje kada, kao sada, pada kiša dva dana. Gosti nemaju što raditi. Mogu ići u šoping-centar. Nema koncerata, grad je prazan u 2 sata ujutro. Nema pasa. Nema normalne glazbe… Prošle godine su barem radili Đardin i Žnjan sa svojim lounge barovima, pa su turisti mogli tamo ići. Sada nema ničega. Ovo je težak period za Split. Vraćamo se ne na 2019., već na 2015. godinu kada smo radili samo tri mjeseca. Kao i 2019., voljela bih raditi od kraja ožujka do listopada.

Ove godine radimo sve kraće, a postoje iznajmljivači koji tvrde da su bolje poslovali tijekom pandemije nego sada, u predsezoni. Oduvijek sam govorila da Split treba imati menadžera, ekonomista i turističkog djelatnika na čelu, koji će znati kako prodati priču ovoga grada tako da imamo dužu sezonu, umjesto da se vraćamo u 2015. godinu. To nema smisla", kaže Marković.

"Visoke cijene smještaja i nedostatak sadržaja će nas uništiti. Oni koji su uvijek imali relativno normalne cijene uvijek su bili popunjeni bez problema. No, takvi se osjećaju kao budale kada netko drugi isti termin proda po dvostruko višoj cijeni, pa će i oni sljedeći put podići cijene. To je kako to ide… Mislim da smo općenito pohlepni. Možda je to zato što je to trenutno jedino što donosi novac, pa onda svatko grabi što stigne."