SPLITSKI INFEKTOLOG ZABRINUT ZBOG PONOVNOG RASTA NOVOZARAŽENIH: ‘Na jesen bismo mogli imati problem s tri skupine bolesnika’

Po njegovim riječima, to što je više od 10 posto testiranih na koronavirus pozitivno na području Splitsko-dalmatinske županije je “dosta visoka brojka” koja pokazuje da je “intenzitet širenja epidemije vrlo visok”

Predstojnik Klinike za infektologiju splitskoga KBC-a Ivo Ivić izjavio je u petak da je broj pacijenata zaraženih koronavirusom u padu, ali je ponovno u porastu broj novooboljelih pa bismo na jesen mogli imati probleme s tri skupine bolesnika – onima s covidom, onima s gripom i onima oboljelima od obje bolesti.

“Trenutačno na stacionaru imamo 48 bolesnika s covid-infekcijom, i taj broj je u opadanju jer je znatan broj asimptomatskih bolesnika koje otpuštamo, a koje smo zbog pravila koja su naložena prije nekoliko tjedana morali hospitalizirati – to je ono što utječe na pad broja hospitaliziranih bolesnika”, rekao je Ivić novinarima.

“Bilo bi dobro do pad hospitaliziranih i ostane, međutim neću se začuditi ako u danima i tjednima u nas broj hospitaliziranih ponovno počne rasti jer nemamo trend pada novootkrivenih pozitivnih, nego imamo rast”, dodao je Ivić.

Po njegovim riječima, to što je više od 10 posto testiranih na koronavirus pozitivno na području Splitsko-dalmatinske županije je “dosta visoka brojka” koja pokazuje da je “intenzitet širenja epidemije vrlo visok”.

Očekuju se problemi

Na upit što očekuje na jesen, kada će se, osim koronavirusa, pojaviti respiratorne bolesti poput gripe, Ivić je odgovorio kako očekuje probleme.

“U najmanju ruku, imat ćemo jednu dosta otegotnu organizacijsku okolnost u kojoj ćemo razdvojiti tri skupine bolesnika – one koji imaju samo covid ili samo gripu, i one koji imaju i covid i gripu. Organizacijski, to će biti vrlo zahtjevno”, upozorio je Ivić.

Dodao je kako splitski KBC ima dovoljno mjesta za smještaj bolesnika, ali najveći je problem “intenzitet prijeva bolesnika” zbog nepridržavanja protuepidemijskih mjera, što stvara pritisak na bolnicu.

Ivić je rekao kako je splitska bolnica pripremljenija za doček bolesnika u drugom valu epidemije koronavirusa nego što je bio slučaj u prvom valu.

“Mi smo stekli značajno iskustvo u prvom valu, bolje smo organizirani u smislu da nam druge bolesti i drugi bolesnici budu opskrbljeni”, dodao je.

‘Ljudi se ne pridržavaju’

Ivić je ponovno upozorio da se ljudi dovoljno ne pridržavaju protuepidemijskih mjera.

“Imate mjesta gdje je zakon da na poslu morate nositi masku bez obzira na to što radite u ustanovi koja nema veze s bolnicom i kontaktom s bolesnicima, ali morate nositi masku, morate mjeriti temperaturu i pokušati održati distancu koliko god je moguće da bude veća”, istaknuo je Ivić kritizirajući građane koji se ne pridržavaju protuepidemijskih mjera.

Također je ponovio kako u splitskome KBC-u nedostaje medicinskih sestara.

Najnovije informacije o koronavirusu pratite ovdje.