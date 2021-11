S porastom broja novozaraženih raste i pritisak na bolnice - popunjavaju se kreveti na covid-odjelima, a u Hrvatskoj se bilježi i najveća iskorištenost dostupnih respiratora, gotovo 40 posto.

Na Odjelu za infektologiju splitskog KBC-a na respiratoru je 40 osoba, a predstojnik splitske infektologije dr. Ivo Ivić kazao je da trenutno stanje itekako opterećuje normalno funkcioniranje bolnice.

Među hospitaliziranima dvije trudnice

"Radi se o visoko specijaliziranoj struci, ljudima kojih je broj uvijek bio ograničen, dakle anesteziolozima, medicinskim sestrama i tehničarima, koji rade taj posao. U ovakvim okolnostima je jedini način bio da se drugi anesteziološki procesi, ponajprije operativni, reduciraju i usmjere na rad na respiratorima. To je cijena ovakvog rasta oboljelih", kazao je Ivić za Dnevnik Nove TV.

Otkrio je da je među hospitaliziranima najviše starijih osoba, ali ima i mlađih te dvije trudnice. "Oni se oporavljaju, s iznimkom trudnica koje su među najozbiljnijom kategorijom. Njihov je oporavak često vrlo težak i neizvjestan je ishod", rekao je, dodajući da bi se se, ukoliko bi se više ljudi cijepilo, učinci većeg postotka cijepljenih mogli osjetiti već krajem prosinca.

'Ovo se nije trebalo dogoditi'

Ivić je potom opisao atmosferu na odjelu s covid oboljelim pacijentima. "Ljudi su umorni i moram priznati da je iznimno depresivna, rastužujuća situacija da ljudi toliki umiru bez ikakve potrebe, ovo se nije trebalo dogoditi", rekao je.

Uoči utakmice na Poljudu, kazao je kako smatra da ne treba puno mudrovati o odluci Stožera da dopusti 30.000 gledatelja na splitskom stadionu s covid-potvrdama. "Nama je savršeno jasno da će bilo kakvo veće okupljanje značiti širenje bolesti, što god se radilo i kako god se zaštićivalo", zaključio je dr. Ivić.

O antivirusnim lijekovima

Iako cjepivo u borbi protiv pandemije nema alternative, na vrhuncu četvrtog vala najavljeno je kako bi na tržište uskoro mogla pristići dva nova lijeka protiv bolesti uzrokovane Covidom-19. Internist i klinički farmakolog s Medicinskog fakulteta u Zagrebu Igor Francetić govorio je o razvoju i učinkovitosti antivirusnih lijekova. Kazao je da je najava dolaska Merckova i Pfizerova lijeka "dašak otpimizma", ali istaknuo da je ipak "daleko od toga da to može zamijeniti cjepivo".

"Narodski bi to mogli usporediti kao 'bolje imati vrapca u ruci, nego goluba na grani'. Problem s ovim lijekovima će vjerojatno biti to da će, recimo djelotvornost ovog Merckovog lijeka, biti dokazana u lakšem ili blagom obliku Covida. Svaki pozitivni pacijent trebao bi dobiti lijek. Veliki broj ljudi trebao bi dobiti taj lijek, pitanje je hoće li on biti dostupan i koja će si zemlja ili sustav moći omogućiti takav trošak", kazao je Francetić za HRT.

'Ovo cjepivo je puno sigurnije od cjepiva kojima smo se cijepili kao djeca'

Kazao je da nema niti lijeka, niti cjepiva niti medicinskog postupka bez rizika ili nuspojava te da je "to je sve valjanje koristi i štete". "Što je teža bolest, spremni smo prihvatiti teže nuspojave, ali jasno je da lijekovi i cjepiva imaju svoje nuspojave", istaknuo je.

"Ovo je cjepivo čini se, puno sigurnije od cjepiva s kojima smo se cijepili kao djeca. Možda neka od starih cjepiva ne bi niti bila registrirana da su podvrgnuta strogoj kontroli i strogim postupcima oko stavljanja u promet.

Informatička revolucija je tome doprinijela. Današnji je svijet skloniji prihvaćati negativne informacije, pa se jedna nuspojava cjepiva objavljuje u svim medijima. Civilizacijski smo razmaženi, želimo primati lijekova i cjepiva bez rizika, ali toga nema", kazao je.

'Zdravstveni sustav je izrazito napet'

Koronavirus je, za razliku od gripe, cjelogodišnja bolest. Francetić je kazao da je za očekivati da će koronavirus jednog dana postati endemska bolest, ograničena geografski i vremenski.

"Za to je potrebno dosta napora, potrebno je procijepiti puno više ljudi, neprocijepljeni ljudi ugrožavaju i cijepljene, oni isto obolijevaju. U prenesenom smislu, ugrožavaju i svoje potomke. Što je duže na Zemlji necijepljenih, to je veća šansa da virus mutira. Sada smo svjedoci mutacija koje su puno zaraznije", poručio je.

"S ovim brojem zaraženih, zdravstveni sustav je izrazito napet. Čin cijepljenja je dokaz zajedništva, brige o sebi i o drugima", zaključio je.