Splitski infektolog dr. Ivo Ivić koji je postao poznat po oštrim izjavama tijekom pandemije koronavirusa, uskoro odlazi u mirovinu nakon 39 godina radnog staža. "Došao je i taj čas, ja moram priznati da mu se nakon svega i radujem, treba mi odmora, siguran sam da mi neće biti dosadno", rekao je Ivić za HRT.

Kaže kako nitko nije ni sanjao da bi se moglo dogoditi nešto poput koronavirusa te da je za sve njih to bilo apsolutno neočekivano i novo. Međutim, misli da su se dobro snašli.

"Vjerojatno je tu određenu ulogu odigralo i moje životno iskustvo, a možda i način na koji smo mi na Fakultetu naučili komunicirati. Svaki slide ima jednostavno pravili, sedam puta sedam, na jednom slideu sedam redaka s ponajviše sedam riječi, ako idete preko toga onda se poruka koju šaljete gubi u vjetar", rekao je dr. Ivić.

Prijetnje antivaksera

Ivić tvrdi da je dobivao neugodne prijeteće poruke antivaksera, ali kaže da ih nije čitao.

"Kada bi vidio da pišu budalaštine, ne bih to čitao. Dolazila je policija i pitala me jesam li dobivao, mislim dobivao sam ih, ali nisam čitao. Zahvaljujući društvenim medijima, ono čemu smo se nekad smijali da su dvije babe na klupici ćakulu prenosili, onda ste se smijali: 'Pa to ti je rekla baba Luca, što ona ima pojma?'. Danas je to postalo važno, nevjerojatno, meni to još uvijek nije važno, ne mogu to promatrati kao nešto ozbiljno", poručio je.

"Takvi smo kakvi smo, moramo se s tim nositi, platili smo strašnu cijenu, to svakome mora biti jasno. Nagledao sam se smrti kako nisam niti u životu sanjao", dodao je Ivić.

Potres koji je trajao dvije godine

Iako se epidemija smirila, Ivić upozorava da će vjerojatno bolesti covid-19 biti i dalje te da neće tek tako nestati.

"Ekipa ljudi koja je sad na Infektologiji stekla je prilično iskustvo. Ja ovako pojednostavljeno kažem - bio je potres koji je trajao dvije godine, spašavali smo koga smo mogli spasiti, sad ćemo morati čistiti ruševine. Isti zdravstveni sustav koji je podnio taj teret, mora te ruševine raščistiti, tu još ima jako puno posla, iako se u medijima ima dojam da više nije problem, itekako mi moramo raditi", rekao je dr. Ivić.

Ivić je otkrio da će se u mirovini posvetiti turizmu, vrtlarenju i putovanjima za koja dosad nije imao vremena zbog poslovnih obveza. "Ne mogu reći da će mi medicina faliti, mislim da je vrijeme da se prešaltam. Dolaze nove generacije, ako im treba pomoć i savjet, ja sam uvijek na telefonu. Mladima treba otvoriti prostor. Drugi je način komuniciranja među tim mladima i to za mene predstavlja jedan problem, i to je jedan od momenata koji me raduju da odlazim u penziju", zaključuje splitski infektolog.