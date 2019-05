SPLITSKA VLAST IMA VELIKE PLANOVE ZA GRADSKE PLAŽE: Žnjan postaje mini Gardaland, evo što čeka ostala kupališta

Zainteresirani već hrle u gradsku upravu ne bi li si osigurali posao ovu sezonu

Poznate splitske plaže ovo ljeto bi mogle postati mini Gardaland, a mnogi koji u tome vide zaradu počeli su svoju utrku s obzirom na to da princip dodjele koncesijskih odobrenja funkcionira tako da tko prvi preda zahtjev, ima najveće šanse za dobitak.

Naime, gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara potpisao je 23. travnja Plan upravljanja pomorskim dobrom koji je u ponedjeljak oko 12 sati objavljen u Službenom glasniku, a u utorak iza ponoći počela je utrka za unosnu zaradu na plažama i zonama uz njih.

I dok zainteresirani već hrle u gradsku upravu ne bi li si osigurali posao ovu sezonu, evo što možete očekivati na poznatim plažama ovu sezonu.

Na Žnjanu tri vodena parka

Na Žnjanu se planira postavljanje čak triju vodenih parkova te mogućnost iznajmljivanja ljetnih rekvizita, a zakupci javne površine moći će tržištu ponuditi po 110 suncobrana i ležaljki, dvije brodice dužine do šest metara, dva glisera za vuču “banana” i padobrana, četiri kajaka, osam dasaka za jedrenje, te dvije sandoline/pedaline. Naravno, ništa neće biti moguće bez 27 montažnih objekata za kafiće i prodavaonice, pojedinačne površine do 12 kvadrata, devet spremišta, osam ugostiteljskih štekata zasebne površine od 280 do 380 metara četvornih, osam štandova za rukotvorine ili suvenire, četiri škrinje ili aparata za sladoled, te 142 zabavna sadržaja (šatori za masaže, bicikli, tuševi, sportski prostori…).

Velikih planova ne nedostaje ni kada je u pitanju susjedna plaža Trstenik. Tamo se, kako piše Slobodna Dalmacija, planira postaviti montažni objekt od 12 metara kvadratnih, dvije škrinje, četiri pedaline/sandoline, četiri kajaka, pet dasaka za veslanje (sup), te po 20 suncobrana i ležaljki.

Koncesijska odobrenja vrijede godinu dana

I Slatine planiraju na devet lokacija na plažama omogućiti dva vodena parka, iznajmljivanje sedam vodenih skutera, jedan brod za vuču “banana” ili padobrana, 13 sandolina/pedalina, sedam montažnih kioska, jednu škrinja za prodaju, te čak 115 suncobrana i 230 ležaljki.

Koncesijska odobrenja vrijede godinu dana, a kako će funkcionirati novi Plan upravljanja pomorskim dobrom, ostaje nam vidjeti ovu sezonu.