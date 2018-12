SPLITSKI GRADONAČELNIK PROGOVORIO O BORBI S RAKOM: ‘To nije obična borba, ali odmah sam se digao iz prašine’

Krstulović Opara pozvao je na objavu rata raku na sedmoj konferenciji Fight & Win

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara u emotivnom govoru na sedmoj konferenciji Fight & Win u organizaciji Dubravke Šuice, članice neformalne skupine zastupnika u Europskom parlamentu za borbu protiv raka, pozvao je na objavu rata raku, izvještava HRT.

Na konferenciji liječnici i pacijenti su podijelili svoja iskustva, a Krstulović Opara upozorio je da borba protiv raka nije obična borba.

“Borba protiv raka nije obična borba koju vodimo na raznim područjima svoga života, ona je ključno pitanje koje se ne veže samo za pacijente, nego za cijelo društvo. Jer brojke kažu da će se svaka četvrta osoba suočiti s rakom, brojke zapravo upozoravaju na mogućnost epidemija”, rekao je Opara.

Važnost Nacionalnog plana borbe protiv raka

Opara je naglasio da je zbog toga iznimno važno imati Nacionalni plan koji će postati alat u objavi rata raku, dokument koji je važan jednako kao i Strategija nacionalne sigurnosti budući da brine o hrvatskim ljudima i za našu Domovinu.

Poručio je, stoga, da o tome vodimo računa i objavimo rat raku.

“Čak niti moje osobno iskustvo, obiteljsko iskustvo raka u obitelji u djetinjstvu i ranoj mladosti mi nije pomoglo da se snažnije oduprem tom prvom trenutku, međutim odmah sam našao snagu, našao povjerenje, digao se iz prašine, otresao je sa sebe i rekao – idem se boriti”, izjavio je Krstulović Opara.

Život bez stigmatizacije

Osim toga, Opara smatra da je vrlo važno osigurati oboljelom normalan život bez stigmatizacije.

“Dajte mu pravo na rad, nemojte ga stigmatizirati, on može biti kompletna osoba kada ima svoje dostojanstvo. Jedini je to put kojim možemo doći do cilja – a cilj je pobjeda nad bolesti”, poručio je splitski gradonačelnik.