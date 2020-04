SPLITSKI BOLNIČAR SE ZARAZIO KORONAVIRUSOM NA POSLU I JOŠ ĆE DOBITI – MANJU PLAĆU: ‘Ovo je toliko nakaradno…’

‘Meni stanje ide na bolje, ali još moram koji dan ostati doma, a dođe mi da prekinem sve i idem raditi. Ne želim da mi uzimaju moje pare’

Medicinski tehničar iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Drago Bartulin obolio je od koronavirusa na poslu. Osim što je pozitivan na virus, ovaj splitski bolničar je u još jednoj muci – jučer je obaviješten da će mu plaća biti umanjena za 15 posto. Svoju priču ispričao je Indexu i tako pokazao jedan apsurd.

Naime, polovicom ožujka moglo se pročitati da se izmijenio Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti. Dakle, prema tom Pravilniku će osobe kojima je dijagnosticiran Covid-19 za vrijeme bolovanja zbog bolesti primati punu plaću. Splitski bolničar se zarazio na poslu, baš kao i njegove kolege iz Zavoda. Jasno je zašto je nakon vijesti o smanjenoj plaći Bartulin doživio hladan tuš – najave očito u njegovu slučaju ne vrijede.

KORONAVIRUS NEKIMA ĆE DONIJETI I MANJE PLAĆE: Je li ovo pravedno? ‘Ljudi ne bi trebali ovo plaćati’

‘Ispada da ljudi s kojima sam bio u kontaktu, a nisu bolesni, primaju punu plaću’

“Ne moš virovat, ovo je toliko nakaradno, da je to… ajme. Zove me žena iz kancelarije jučer i kaže ‘tamo smo ti napisali neku doznaku, to ti je 85 posto plaće’. Zovem jutros šeficu računovodstva. Sad ispada da ljudi s kojima sam bio u kontaktu, a nisu bolesni, primaju punu plaću, a ja sam pozitivan od prvog dana i imam 85 posto. Govorim šefici računovodstva: ‘Pa gospođo, ministar Beroš je rekao da onaj tko je pozitivan ima pravo na tri mjeseca zadnje plaće, da nije ništa umanjeno.’ A je, ali to je priča njihova, ali ovdje je priča skroz druga. Meni stanje ide na bolje, ali još moram koji dan ostati doma, a dođe mi da prekinem sve i idem raditi. Ne želim da mi uzimaju moje pare. To sam dobio na poslu, nisam dobio kući da se tako jadno tretiram. Toliko sam ogorčen da je to strava”, ispričao je splitski bolničar za Index.

Prema pisanju Indexa, situacija bi trebala biti obrnuta pa bi osobe pozitivne na koronavirus trebale primati punu plaću, ali ne i osobe u izolaciji jer se dosta ljudi u izolaciji s poslodavcem dogovaraju za rad od kuće. Zaposlenik hitne pomoći očigledno ne može raditi od kuće.

SINDIKATI TVRDE DA POSLODAVCI KRADU DRŽAVNI NOVAC: Od vlade traže da se zaštite radnici, a štedjeli bi na dioničarima

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu: ‘Nismo ništa dobili i ništa ne znamo’

Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, je odmah novinarima Indexa kazao da “neće nikakve izjave o slučaju davati” i da će “svi radnici primiti sve ono što bude sukladno zakonu i kako to bude”. Istaknuo je da je Zavod “legalna ustanova koja funkcionira po određenim principima” te da “kad što bude, oni izvrše sve što dobiju od nadležnih”.

Na novinarsko pitanje je li Zavod dobio HZZO-ovu odluku, Luetić je odgovorio da “ništa nisu dobili” i da “ništa ne znaju”. Kasnije je nazvao novinare i pitao je li se Indexu zaista javio zaposlenik Hitne ili im je to urednički zadatak.

“U biti kad radnik otvori bolovanje, onda HZZO preuzima dalje bolovanje. Mi u biti smo tu oni koji izvršavaju stvar. Mi ne znamo uopće ništa što će biti. Ne isplaćuje firma, nego to ide na teret HZZO-a. Vidjet ćemo što će se dogoditi i što će se odlučiti. Ja sam čitao neke stvari, ali ne znam, upućen sam jedino ovako na nivou informacija koje sam pročitao u medijima”, rekao je Luetić.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.