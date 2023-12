Sveti Jeronim novo je to ime splitske zračne luke. I to u čast zaštitnika Splitsko-dalmatinske županije čiji je čelni čovjek to predložio prije 3 godine. Inicijativa je sada prihvaćena na Skupštini zračne luke. Ime Zračna luka sveti Jeronim još nigdje nije istaknuto, novo ime dobila je tek u petak pa neki putnici nisu ni znali za promjenu.

"Nisam znao. Došao sam iz Kine", kazao je Ivica Milolaža iz Metkovića za Danas.hr.

"Pa mislim da je dobro. Dobra inicijativa dobro ime. Okej je to za mene", kazao je pak Domagoj Klarić.

Promjena imena samo na hrvatskom

Promjena imena sigurno neće utjecati na broj putnika, a ovo je za zračnu luku bila rekordna godina. No, bit će potrebno neko vrijeme za prilagodbu.

"Mi ćemo konzultirati kolege iz Zagreba i Dubrovnika. Pogotovo one koji su isto nedavno mijenjali ime. Treba istaknuti da neke kratice i akronime koje su proizašle iz engleskog jezika ćemo ipak morati zadržati. Kao što je Split Airport jer se one objavljuju u međunarodnim publikacijama", kazao je Pero Bilas, zamjenik direktora Zračne luka Sveti Jeronim.

Tako da u međunarodnim publikacijama neće očito pisati staro ime, a za inicijatora te ideje splitsko- dalmatinskog župana to i nije toliko važno. Njegova želja je bila da se zračna luka samo zove po zaštitniku Dalmacije.

Nisu svi zadovoljni

"Čovjek kojeg je emitenta američka agencija svrstala u sto najznačajnijih ljudi u povijesti čovječanstva. A on za sebe kaže da je Dalmatinac pa što nam je drugo preostalo", kazao je župan Blaženko Boban.

"To nas kao turističku destinaciju stavlja u poziciju da ljudi trebaju malo o nama istražiti", kazao je državni tajnik Ministarstva turizma Tonči Glavina.

"Ma briga me na kraju krajeva gluposti, avioni će letjeti", kazao je Ivan Plejić. Dugi građani pak smatraju da je inicijativa dobra, Seka Delić govori: "Sveti Jeronim je Dalmatinac i zaštitnik, to ima smisla."

"Oprosti mi Bože što sam Dalmatinac", govorio je sveti Jeronim. Premda se o njegovom podrijetlu može raspravljati, o imenu zračne luke rasprava nema. Ona nosi ime Sveti Jeronim, sviđalo se to nekome ili ne.