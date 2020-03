SPLITSKA TVRTKA POČELA PROIZVODITI MASKE ZA LICE: ‘Naručeno je već 12.000 komada’; evo kolika im je cijena s PDV-om

Dnevno će proizvoditi više dvije tisuće, a već ih je narućeno 12.000, ističu u organizaciji za zapošljavanje osoba s invaliditetom

U splitskoj Ustanovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom krenuli s proizvodnjom perivih pamučnih zaštitnih maski. Prve isporuke očekuju se sljedeći tjedan.

“Sastoji se od obične pamučne tkanine i od laštika. Vrijeme izrade je otprilike pet minuta i brzo se naprave i jednostavno je”, kazala je za RTL radnica DES-a Helena Bosančić.

Od čistog pamuka, peru se na 95 stupnjeva

Njihova je prednost, u odnosu na jednokratne maske, i to što se mogu koristiti pedesetak puta. “Napravili smo proizvod koji je periv u perilici na 95 stupnjeva, znači od 65-95 stupnjeva. Išli smo na neke osnovne boje tako da to, onako, bude sve skupa zgodno, materijal je 100% pamuk”, kazala je voditeljica poslovne jedinice konfekcije Mija Perdić Lukačević.

Dnevno će izraditi do 2.500 maski, a potražnja za njima je velika. “Cijela radna jedinica konfekcije je koncentrirana na osmišljavanje maske, izradu modela, krojenje i šivanje. Danas do 11 sati smo imali 12 tisuća komada naručenih”, kaže ravnateljica DES-a Edita Maretić Dimlić.

Cijena jedne maske bit će 10 kuna plus PDV, no ovisit će i o stanju na tržištu. “Još uvijek je velika potražnja za maskama za lice i antisepticima. Maskice za lice, među kojima su i one perive, su naručene i njihovu isporuku očekujemo idući tjedan”, kazala je Andrea Pavela iz Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije.

