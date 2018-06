SPLITSKA OBITELJ POD NEVIĐENIM TEROROM PREDSTAVNICE STANARA: ‘Na kraju nam je vrata došla i policija!’

Predstavnica stanara naziva ih kriminalcima, no tu priči nije kraj

Otkako se prije nešto manje od godinu dana s obitelji doselila u Vrančićevu ulicu u Splitu, gospođa Lidija, koja je željela ostati anonimna, živi u paklu katastrofalnih međususjedskih odnosa, i to, ni manje ni više, nego zbog 15 kvadrata zelene površine ispod prozora njezine spavaće sobe.

Sve je zakuhala predstavnica stanara

“Tu je četrdeset godina bila ograda od bršljana visine jednog metra i izgledalo je odlično. Nije prošlo niti mjesec dana od kad smo tu doselili, a predstavnica stanara je maknula sve biljke i posadila je lavandu. Prije dva mjeseca u vrtu sam počupala osušenu travu, počela ga uređivati i zasadila grmolike biljke – tri četke, jednu hortenziju i dva božura”, ispričala je Lidija Slobodnoj Dalmaciji te objasnila kako je samo željela zazeleniti pogled iz prozora spavaće sobe na parkiralište, ali i skriti se od neželjenih očiju prolaznika.

Međutim, predstavnicu stanara njezine zgrade taj je potez potpuno razbjesnio te su se počeli skupljati potpisi s ciljem da se sve zasađeno bilje ukloni osim lavande, koja je plaćena iz zajedničkog fonda. Više od polovine stanara dalo je svoj glas i potpis protiv Lidijine inicijative, a sirota se žena od tada boji otvoriti vrata kad joj netko pozvoni jer ne zna tko je i što čeka ispred, a sve samo zato što se, eto, odlučila brinuti o zelenilu ispod vlastita prozora.

Više od polovine stanara protiv nje

Kaže kako je naknadno doznala da ih je predstavnica klevetala i kako je na temelju lažnih priča prikupila potpise 57 posto suvlasnika zgrade. “Čuli smo od drugih stanara kako im je kazala da mi tu zelenu površinu želimo kupiti. Jednoj gospođi je rekla da traže potpis da se više ništa ne sadi osim biljaka koje su tu. Jednima je rekla da smo to kupili, drugima da ćemo to kupiti, ne znam je li ikome rekla istinu. Ovima starijima je rekla da su to stabla koja će visoko izrasti. Mi smo nakon toga prikupili 15 potpisa od 28 ljudi, koji su, nakon što smo im pojasnili o čemu se radi, kazali kako nemaju uopće problem s posađenim biljkama”, prisjetila se Lidija.

Međutim, ni tu problemima nije kraj. “Sve je krenulo kada smo uklonili ventilaciju koja ne radi više od 30 godina, kako bi kćeri napravila sobu, da bi nam ona pokucala na vrata s gospodinom iz “Novih dana” i zatražila da se to vrati u prvobitno stanje. No, stanar iznad nas je već odavno uklonio svoju ventilaciju, zatvorio je pločicama i ne namjerava je vraćati, a ispod nas nema nikoga, tako da nikome nismo prekinuli spoj, a da ne spominjemo činjenicu da ta ventilacija ne radi već desetljećima. Kasnije smo dobili rješenje kako je trebamo vratiti u prvobitno stanje”, požalila se nesretna žena Slobodnoj Dalmaciji.

Bivša vlasnica stana potvrdila priču

Koliko daleko to ide, pokazuje i činjenica da su joj na vrata pozvonili i policajci prije dva mjeseca kako bi je obavijestili da je njezin suprug optužen za krađu mehanizma za zatvaranje ulaznih vrata zgrade. “Budući da kamere u ulaznom prostoru nisu postavljene kako treba, uopće se ne vide vrata i nikako se nije moglo vidjeti tko je to ukrao. Pa i policajac nas je pitao tko je postavljao kamere, jer se ne vidi ulaz. Naravno, muž nije ništa napravio, niti ima što s tim mehanizmom”, kazala je Lidija.

Nažalost, ona i njezina obitelj bili su nepoželjni stanari te zgrade još i prije no što su se doselili jer je, naime, kako svjedoči gospođa, predstavnica stanara bila nezadovoljna dolaskom novih susjeda u prizemlje, a to je naknadno doznala od bivše vlasnice stana, koja je također potvrdila Lidijine navode za Slobodnu Dalmaciju. Dok je ona živjela u spornom stanu, nikad se nitko, kako kaže, nije žalio jer je uređivala vrt ispod svog prozora.

Predstavnica stanara je žena direktora

Prozvana predstavnica, s druge strane, ogorčeno proziva Lidiju i njezina muža nazivajući ih kriminalcima. “One njene četkice će narasti dva metra. Ona je rekla da hoće zaštititi pogled da joj je ne gleda u sobu, pa ona je znala gdje kupuje stan! Zašto ona mene kao predstavnicu nije nazvala i pitala može li to posadit. Neka mi kaže divljakinjo, ne mora mene nazvat gospođom, mene to ne boli, jer ja sam žena jednog direktora. Moj muž nije ukrao ničiji stan. Moj muž je po struci diplomirani pravnik pa nismo ni mi budale”, ispričala je predstavnica stanara za Slobodnu.

Za situaciju s krađom mehanizma za zatvaranje ulaznih vrata, ona odgovorno tvrdi da je kriv Lidijin suprug, kao i da ga je nadzorna kamera snimila kako krade, a da je snimka već na policiji. Na pitanje novinara zašto onda dotičnoga ne kazne, ona je odgovorila: “Policija ne može ništa, ako on kaže da nije ukrao.” Bivšu je vlasnicu stana nazvala “bolesnicom”, a novim je stanarima izrazito nezadovoljna jer su, kako kaže, bez pitanja posadili bilje koje će “zagušiti” lavandu kupljenu iz sredstava pričuve.