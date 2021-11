Ne stišava se bura koju je nova zagrebačka vlast izazvala najavom djelomičnog ukidanja i izmjenama iznosa naknade koje prima 5800 roditelja-odgajatelja. Od 30. travnja sljedeće godine naknadu će primati samo roditelji djece do sedme godine starosti, a ne do 15., kao dosad. Smanjit će se i iznos naknade s 4850 na 1000 kuna, no roditeljima bi, s druge strane, bila otvorena mogućnost ponovnog zaposlenja, kao i upisa djece u vrtiće, što dosad nisu imali pravo.

Iako su javnost, ali i sami roditelji-odgajatelji kritični prema ovoj odluci, ona ima pobornika i izvan Zagreba. Istaknuta humanitarka i predsjednica splitske udruge Anđeli, Dijana Aničić, za Slobodnu Dalmaciju je objasnila zašto se zalaže za ukidanje mjere roditelja-odgajatelja. Smatra da djeca ne bi trebala gledati roditelje koji žive od proračunskih naknada i učiti da je to poželjno.

"Mjera roditelj-odgajatelj nije dobra ni za djecu ni za roditelje. Svojim primjerom pokazujemo djeci kako treba živjeti i raditi. Ako im kažemo da će živjeti od proračunskih naknada, kakvu poruku šaljemo? A u pitanju su zdrava djeca koja će sutra odgajati vlastitu. Što ćemo im reći? Nemojte raditi, ostanite doma, živjet ćete od socijalnih naknada?! Umjesto da se vlastitim trudom i radom zalažu za sebe, svoje obitelji i bolje društvo, ovakvim pristupom neće biti socijalizirana niti će biti naučena na rad", rekla je Aničić.

'Ako mogu ja, mogu i drugi'

Ona je inače majka dvoje djece, od kojih je jedno stopostotni invalid. "Ako mogu ja s teško bolesnim i zdravim djetetom kao samohrana majka raditi i snalaziti se u životu, onda mogu i svi ostali. Roditelji njegovatelji šizili su zbog novčane razlike, ali ništa se nije moglo napraviti. I onda su se odjednom u Zagrebu počela pronalaziti djeca. Ma dajte, molim vas! Nekad, kad su roditelji imali troje djece, normalno su ih odgajali i radili", dodaje Aničić.

Istaknula je kako ne bi imala ništa protiv mjere kad bi roditelji mogli jamčiti da će zbog njihova odgoja djeca biti "lumeni". U tom slučaju, kaže, roditeljima bi trebalo davati i dvostruku plaću. No, ovako se taj novac, smatra ona, mogao utrošiti na poboljšanje infrastrukture, napose vrtića, škola i igrališta.

'Čemu učimo našu djecu?'

Iako nije sporno da među roditeljima-odgajateljima ima i onih koji su u teškoj životnoj situaciji, nezaposleni su, samohrani roditelji ili žive u podstanarstvu, postoje i primjeri kada su ljudi davali otkaze na poslu kako bi mogli primati tu naknadu. Jedna od njih je i Petra Bašić, majka-odgajateljica četvorice sinova, koja je pred kamerama RTL-a priznala da je napustila dobro plaćen posao ekonomistice.

"Uzela sam taj status ne radi socijalnih prilika, prije statusa sam imala solidna primanja, nisam niskoobrazovana, imam 15 godina staža i u potrazi sam za poslom", rekla je Bašić.

Takvi primjeri najviše ljute splitsku humanitarku Dijanu Aničić. "Čemu učimo našu djecu ako majke ostaju doma i piju kavu i samo čuvaju djecu? A potrebno ih je socijalizirati, a to znači da im treba vrtić i sve ostalo što je primjereno njihovoj dobi. Jel' imaš troje djece? Zdrava su, vodi ih u vrtić i izvoli ići raditi", poručila je predsjednica udruge Anđeli.