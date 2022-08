Iznajmljivanje stanova postalo je pravi luksuz. U Splitu se, primjerice, garsonijera od 32 kvadrata iznajmljuje za 400 eura plus režije. Iako u oglasu piše kako je stan opremljen novim kućanskim aparatima i namještajem, vlasnik je u komentarima ismijan pa je netko napisao: "mikrovalna i špaker ti imaju preko 20 godina", piše Slobodna Dalmacija.

Međutim, nije lako pronaći stan za dugoročni najam. Neki se iznajmljuju tek po nekoliko mjeseci. Zato ni ne čudi što je jedna osoba oglasila dvosobni stan za 650 eura plus režije, dok bi lani za takav stan dobivala maksimalno 300 eura mjesečno. No, s obzirom na to da ga nudi na dugoročni najam, u međuvremenu ga je vjerojatno i iznajmila.

U Split pristiže sve više digitalnih nomada koji su odlučili živjeti ovdje, a na daljinu rade za strane tvrtke. Riječ je o dobro plaćenim stručnjacima koji prije nego im se odobri viza, pored ostalog, moraju dokazati da na računu imaju preko 200.000 kuna kako bi mogli ovdje boraviti 12 mjeseci ili da mjesečno zarađuju najmanje 16.000 kuna.

Amerikanka se iz Amsterdama preselila u Split

Jedna od njih je i Amerikanka Monique Michelle Kaminskaya (30), koja je inače marketinška stručnjakinja, a proteklih je šest godina živjela u Amsterdamu. Prilikom poslovnog puta zaljubila se u Split i odlučila ondje živjeti sljedećih godinu dana, a možda i duže.

Ponudila je cijenu od 1100 eura mjesečno za najam dvosobnog stana u širem centru grada do ožujka iduće godine te naglasila da su joj je bitno da ima balkon i brzi internet. Ostala bi najmanje do ožujka, a onda se s najmodavcima dogovorila o nastavku ugovora. No, zbog rekordnih cijena i inflacije, apartman na duži rok i dalje nije pronašla.

"Svi žele iznajmljivati samo do svibnja ili lipnja, a ja bih stvarno željela naći stan koji bi mi bio dom za duži period. Naći ću se uskoro s hrpom ljudi pa ću vidjeti… Čini mi se da su cijene najamnine u vas definitivno porasle zadnje dvije godine i zaista se osjeti velika inflacija, pa ljudi jednostavno žele preživjeti nakon dvije teške godine pandemije", govori Monique.

Zgodni Dalmatinci, sarma...

U Splitu se za iste novce još uvijek može bolje živjeti nego u Amsterdamu.

"Ali opet, ovisi što tražite. U Amsterdamu imate milijun različitih opcija prehrane, užurban grad, izvrstan prijevoz, ali zato jako male stanove i užasno održavane stare zgrade. U Splitu dobivate više opuštenog života, puno veće prostore i stanove za istu ili manju cijenu, s balkonima i uključenim režijama. S druge strane, u vas je slabije organiziran prijevoz… Oba grada imaju prednosti i mane, sve ovisi koje su vam stvari važnije."

Ne krije da su je u Split privukli i zgodni Dalmatinci.

"Moja majka je podrijetlom Ukrajinka, a tata mi je Rumunj, obitelji su im odavno zbog komunizma emigrirale u Ameriku. A ja sam krenula obrnutim putem, iz SAD-a sam najprije otišla u Nizozemsku, a sad se evo vraćam ovdje, očito me vuku tatini balkanski korijeni. Fascinirana sam Hrvatima, lako mi se s ovom kulturom poistovjetiti. I obožavam sarmu", smije se Monica.