SPLIT SE HVALI SANACIJOM, ALI GRAĐANI SU ZABRINUTI: ‘Plin se akumulira u utrobi deponija, može doći do eksplozije!’

Građani strahuju da će, ako se otplinjavanje ne provede što prije, sve eksplodirati

Izgled Karepovca, nekadašnjeg divljeg odlagališta u Splitu, promijenio se dvije godine nakon sanacije. Time su se pohvalili iz Grada Splita, no građani koji žive tik uz odlagalište smatraju da bi uskoro moglo doći do tragedije pa traže da se što prije počne s drugom fazom koja obuhvaća otplinjavanje starog, sada prekrivenog Karepovca, piše HRT. Građani strahuju da će, ako se otplinjavanje ne provede što prije, sve eksplodirati!

Razlika u izgledu Karepovca najbolje se vidi iz zraka jer sada tamo postoji prometna, hidro i elektro infrastruktura te je milijun kubika starog otpada premješteno i prekrivreno, a spremna je ploha za prihvat jednako toliko novog otpada. Arsen Zoran Tonšić, predstavnik izvođača radova kaže da su Karepovac iz divljeg odlagališta pretvorili u uređeno odlagalište koje će još pet godina imati mogućnost zaprimanja otpada u skladu s europskim standardima.

SPLIĆANI U OPASNOSTI, VEĆ SE JAVLJAJU POSLJEDICE: ‘Neću preuzeti odgovornost, ne znamo što udišemo s Karepovca’

Strah od eksplozije

U veljači će otpad krenuti s odlaganjem, dok će do tada, na novih petstotinjak nesaniranih četvornih metara, i dalje svaki dan pristizati i biti odmah prekriven zemljom. Kako su ispričali HRT-u, prvi susjedi ne mogu mirno spavati, a razlog za to krije se u tome što na saniranome dijelu Karepovca još nije riješen sustav otplinjavanja. Jedan od njih, Ivan Marušić, kazao je da plinski bunari više ne postoje i da se sada plin akumulira u utrobi deponija. “Može doći, ne daj bože, do tragedije, katastrofe”, rekao je. Međutim, iz Grada smiruju zabrinutost i kažu da bi radovi na otplinjavanju mogli početi već u ožujku i napominju da će trajati godinu i pol. Zamjenik gradonačelnika Splita, Nino Vela, kaže da vrijeme brzo prolazi kada se nečime intenzivno bavi i da je lakše kada je novac osiguran.

“Pozitivno je što smo dogovorili financiranje iz europskih fondova i ovog dijela kojeg smo do sada radili i nastavka sanacije, u visini od 60 posto, što je vrlo visoki postotak”, ističe Vela za HRT. Na sanaciju Karepovca do sada je potrošeno 112 milijuna kuna, a premda posla ima još, susjedi jedva čekaju kraj. Susjed Ivan kaže da će to za njih biti važan datum, baš kao kada je čovjek zakoračio na Mjesec.

Kako god bilo, apsolutno ništa od radova neće imati smisla ako se u planiranim rokovima ne otvori centar u Lećevici.

UŽASAN SMRAD S KAREPOVCA: Zavod za javno zdravstvo ne može sa sigurnošću reći da nema opasnosti