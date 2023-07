Još do prije 15-ak dana u Splitu je doslovno nemoguće bilo naći podstanarski stan, no u međuvremenu se dogodio obrat, piše Slobodna Dalmacija. Apartmandžije su bolno shvatile da baš i nema toliko turista koliko je u Splitu apartmana pa se odjednom nakupila lijepa hrpica oglasa za najam stanova.

"Nema dovoljno turista pa se dugoročno iznajmljuju apartmani, novouređeni, do sljedeće sezone“, napisao je jedan korisnik Facebooka u jednoj grupi.

Da doista dolazi do pada cijena stanova potvrdio je i Srđan Javoričić, vlasnik agencije "CIO nekretnine". "Općenito je slabija potražnja za nekretninama, a sezona nije u potpunosti onakva kakvu smo očekivali“, istaknuo je.

Potvrdio je da je uočeno da se sve veći broj ljudi okreće dugoročnom najmu jer najam turistima povlači za sobom i neke dodatne troškove. "Ne samo da je slabija sezona, već i mnoge platforme poput Booking.com i slično naplaćuju dodatne troškove za najam stanova. A potrebno je i redovito čišćenje. Često se događa da se kupuju stanovi samo za najam, osobito u jezgri grada“.

Politika diktira cijenu nekretnina

Istaknuo je da politika diktira cijene nekretnina. "Na cijenu najma utječe politika, odnosno izdavanje građevinskih dozvole, koje Grad Split ne izdaje kako bi trebao. Zatrpani su, ali to bi se svakako trebalo ubrzati. Povisila bi se i produkcija, što bi također utjecalo na smanjenje cijena“, objasnio je Srđan.

Agentica "Biliškov nekretnina" Elena Bakić rekla je da smatra da su trenutne cijene previsoke. "Nedavno sam pričala sa stanodavcem koji daje stan u dugoročni najam, a cijenu koja je bila 650 € sad želi povisiti na 750 €. Najpovoljniji stan koji imamo u ponudi je na Kmanu, a mjesečni iznos najma je 300€. U prosjeku se cijene za jednosobni stan kreću od oko 500 do 600 € (ako je u pitanju luksuzniji stan), a za dvosobni je to oko 700 do 850 €“, objasnila je Elena te dodala da se nada da će cijene pasti, no zasad se taj pad u njihovoj agenciji ne nadzire, navodi Slobodna.