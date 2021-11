Split Pride oglasio se objavom na Facebooku povodom prošlotjednog homofobnog incidenta u tom gradu. Naime, fizički je napadnut i ozlijeđen jedan volonter Split Pridea.

"Oklijevala sam s ovom objavom, iskreno govoreći, jer ne volim ružne stvari. Ali mislim da je važno da ljudi znaju što se događa. Prošli tjedan je fizički napadnut i ozlijeđen naš volonter. Čovik je išao na još jedno kupanje za zatvorit sezonu ove godine, vrijeme je još uvijek dopuštalo. Ali drugoj dvojici homofoba na plaži se to nije svidjelo jer 'Šta se on peder ima kupat na njihovoj plaži'', stoji na početku objave.

'Čeka ga dug oporavak, terapije...'

''Došlo je do naguravanja pri čemu je naš volonter zadobio težu tjelesnu ozljedu. Dok je on puzao do mobitela da nazove hitnu, oni su se smijali i vrijeđali ga. Kada su vidjeli da zove policiju, skupili su se i pobjegli. Uslijedilo je šest sati ležanja na hitnoj s dislociranim koljenom, šest sati strepnje ''šta ću reć svojima kad dođem doma''. Kako ću objasnit zašto su me prebili? Sada ga čeka dug oporavak, nemogućnost samostalnog kretanja, fizikalne terapije i tako dalje. A zašto sve to?

Mi u Split Prideu isto ne možemo objasnit zašto su ga prebili. U šoku smo, kao i svaki put kad se ovako nešto dogodi. Međutim ove stvari se događaju. Nasilje i uvrede su sastavni dio života LGBTIQA+ osoba, a ovo je samo još jedan ekstremni primjer toga da te netko prebije samo zato što može. I misli da ima pravo na to jer si peder. Kako to objasniti ikome?

Nasilje i uvrede kao dio svakodnevice

Našem volonteru je pružena psihološka podrška, slučaj je prijavljen policiji, Zagreb Pride će nam ustupiti usluge svojih odvjetnika i u slučaju da se počinitelji nađu uslijedit će im tužba. Ali sve to nije dovoljno i bilo bi daleko bolje da se ovakve stvari ne događaju", stoji u objavi Split Pridea.

RTL.hr doznaje da se napadnuti volonter fizički oporavlja, ali je emocionalno rastresen. Tužan je i ljut što je naravno posljedica ovakvog traumatičnog događaja. U Split Prideu ističu da su nasilje i uvrede na račun LGBTQ+ zajednice dio njihove svakodnevice. Ako se počinitelji pronađu, kažu kako im neće biti lako jer će ih tužiti kao primjer ostalima jer je krajnje vrijeme da se stane na kraj homofobnim napadima.