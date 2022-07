Prometne gužve i čepovi, najmanje razdvojenog otpada u cijeloj Hrvatskoj, autobusni kolodvor kao u Kalkuti, sve su to splitski problemi. Ali, splitski gradonačelnik Ivica Puljak najavljuje renesansu.

Od izlaza iz trajektne luke, autobusnog kolodvora...

Ahilova peta grada bez sumnje je izlaz iz trajektne luke, gdje se ljeti stvaraju čepovi, a put dug 300 metara može trajati i do sat vremena, javlja RTL Direkt. Autobusni kolodvor jedno je od prvih mjesta koje turisti vide kad dođu u Split, a prizor i nije nešto bajan. On vapi godinama modernizacijom koja nikako da počne. Dok se domaći još snađu po kolodvoru, turisti priznaju da lutaju bez informacija.

...preko prometa i Istočne obale...

Zapadnu obalu uredio je Željko Kerum, Ivica Puljak kaže on će Istočnu. Natječaj samo što nije. "Kroz sljedeća tri mjeseca će urbanisti i arhitekti ponuditi različita rješenja za promet i za ostatak Istočne obale. Ova prometna rješenja ćemo odmah krenuti u realizaciju zajedno s Hrvatskim cestama. I ja se nadam se to može za godinu do godinu i pol realizirati", govori splitski gradonačelnik.

Iako su u prvoj godini uspjeli raščisti ilegalne štekate, malo uljepšati pazara, a sa Istočne obale uklonili štandove, ni novinari ne vjeruju da će preporod tako brzo dogoditi. Saša Ljubičić, novinar Slobodne Dalmacije kaže: "Desetljećima govorimo o altrenativnom cestovnom prolazu. Međutim, on se nije dogodio. Promijenili smo državu i društevno uređenje. I kako vjerojavati da će ga nova vlast donijeti u ovom mandatu koji traje samo tri godine".

...pa sve do Žnjana i pitanja otpada

No, uređenje Žnjana možda nije samo optimizam, jer dokumentacija je spremna, a prvi bageri očekuju se već u rujnu.

"Ne mora Ivica Puljak u tri godine dovesti Žnjan do svečane vrpce, ali u stanje visokog roh bau, to bi već bio jedan ozbiljan posao. A I pokazao bi građanima da ono što je obećao zaista kani ispunit", dodaje Ljubičić.

Obećanja je bilo dosta, od novih vrtića i škola, do rješavanja pitanja Karepovca kojem vrijeme ističe. A Split je i dalje najlošiji što se tiče razdvajanja otpada, možda i zato što nema svuda svih potrebnih kontejnera.

Sa začelja na vrh, vjeruje Puljak. U roku od tri godine očekuje da će Split biti vodeći grad po reciliranju. "Karepovac može primit još tristo tisuća tona što bi bilo tri godine da nastavimo na ovakav način. S obzirom da ćemo se mi drastično poboljšati u odvajanju otpada, Karepovac će se moći produžiti za još koju godinu", rekao je.

Ipak još godina će proći dok se ne riješi problem parking mjesta u gradu. Iako se obećavala renesansa, građani Splita joj se ne nadaju. Ali promjene koje će poboljšati kvalitetu života svakako očekuju. No, hoće li Puljku tri godine mandata biti dovoljno vremena za sve?