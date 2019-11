SPLIT ĆE DOBITI TUNEL ISPOD MORA? E sad, kad pogledate kako je došlo do te odluke, ne znamo bi li se smijali ili plakali. Ovo je žalosno…

Vjerojatno bi svatko pomislio da će se amadman odbiti jer prvo, dolazi iz oporbe, i drugo – prijedlog je potpuno sulud, osobito u ovom trenutku kada Grad Split ne može ni autobusni kolodvor premjestiti na Kopilicu

U utorak je u Splitu održana sjednica Gradskog vijeća na kojoj se usvajao rebalans proračuna za ovu i proračun za 2020. godinu. Na toj sjednici dogodilo se nešto nevjerojatno što samo oslikava suludu stvarnost u kojoj živimo. No, krenimo redom – splitsko Gradsko vijeće vodi mladi Igor Stanišić, inače sin djevojke brata Kerumove supruge, piše RTL. Prije toga je na čelu vijeća bio Kerumov prijatelj Jure Šundov koji je lažirao da je vojni invalid.

Inače, Kerum je u svom programu 2017. imao projekt gradnje podmorskog tunela između istočne i zapadne obale. Dakle, prema Kerumovoj procjeni, pola kilometra tunela za pješake i vozila, trebao bi stajati oko 7 milijuna eura. U stvarnosti bi to koštalo najmanje 17 milijuna eura, možda čak i 70 milijuna. Logično, projekt je ocijenjen kao besmislen pa ga kasnije nitko više nije ni spomenuo pa čak ni Željko Kerum.

Pametno iz zafrkancije predložili amandman gradnje tunela pod morem, a Kerum i HDZ ga prihvatili

Iz čiste zezancije je, Jako Prkić, inače vijećnik oporbene stranke Pametno, predložio amadman o gradnji tog Kerumovog tunela. No, čini se da je njegova zafrkancija s vladajućima u Splitu otišla predaleko. U amadmanu stoji da se u proračunu izdvoji prvih 20.000 kuna za pripremu projektne dokumentacije, piše RTL. Ako se snimka sjednice gleda pažljivo, može se vidjeti da se Prkić smije, a kraj njega se od smijeha jedva suzdržava predsjednica stranke Pametno Marijana Puljak. Vjerojatno bi svatko pomislio da će se amadman odbiti jer prvo, dolazi iz oporbe, i drugo – prijedlog je potpuno sulud, osobito u ovom trenutku kada Grad Split ne može ni autobusni kolodvor premjestiti na Kopilicu.

Iskusni gradski službenik i pročelnik Gradskog ureda za infrastrukturu Jurica Vojnović ostao je zbunjen amadmanom, no kako se sjeća da je upravo to bilo u programu Željka Keruma, morao se konzultirati s tajnicom Gradskog vijeća. Međutim, ni tajnica nije bila sigurna, ali je zato Igor Stanišić, sin djevojke brata Kerumove supruge bio siguran da je to to.

Premda se očigledno radi o ludosti, Vojnović će za projekt za koji nema novca, prebaciti na iduću godinu. Dakle, Splićane iz čiste zafrkancije čeka projekt od 7, 17 ili 170 milijuna eura.