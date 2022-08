Jedan od problema s kojima se ovih dana susreću Splićani je i pretjerana konzumacija alkoholnih pića u centru grada. Naime, kada dođu kasni noćni sati, uslijed prekomjernih promila, dolazi i do teškog kolapsa - kako zbog neprimjerenih ponašanja po gradu, tako i zbog prometnih prekršaja, prenosi RTL Danas.

Uslijed svega ovoga, gradske vlasti razmišljaju između ostalog o ograničenju prodaje alkohola.

"Ja bi zabranio prodavati alkohol- skroz! I ne bi im dozvolio da rade ovo što rade po gradu, jer je to žalosno. Ova ulica od Cankareve do Lore to je žalost i tuga", kaže Mate iz Splita.

"Pazite, ne možete sjediti na dvije stolice, ne možete i ovce i novce. Ili jedno ili drugo. Ako želimo turizam i želimo novce, pustimo ih da rade što hoće, demokracija", kaže Siniša Boban.

Specijalizirane trgovine, marketi mješovitom robom, ali i kiosci - sve su to lokacije na kojima se alkohol može kupiti po jeftinijoj cijeni.

"Ja uopće ne bih ulazila u moment s cijenom, koliko je moment nekulture, povraćanja, uriniranja, galame, nereda, tuče. To ne želimo u svom domu. Mislim da nijedna država ne želi sebi, tako ne želimo ni mi svom gradu", kaže Nevena Čikeš, direktorica jednog splitskog hotela.

I sam gradonačelnik, Ivica Puljak, najavio je niz promjena koje želi uvesti u grad Split.

"Ima tu raznih ideja, ali to treba svesti pod zakonske norme I pravilnike. Mi recimo razmišljamo o tome da ograničeno vrijeme radno vrijeme onih dućana koji prodaju alkohol", kaže gradonačelnik Ivica Puljak.

Ugostitelji već godinama govore kako je riječ o nelojalnoj konkurenciji.

"Pa mi se na neki način već godinama borimo za tu odluku. Znači manje više svi europski gradovi imaju uvedene slične stvari. Mislim da bi uvelike olakšalo ..da bi bilo manje divljanje mladeži, što je sve češći problem tako da svakako pozdravljamo da se uvede reda u te segmente", kaže Elio Kelava, voditelj restorana.

Hoće li Splićani i dalje "siditi na zidiću i odavati se piću", pitanje je vremena.