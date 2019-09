SPLIĆANKA U ŠOKU, KOMUNALAC JOJ POKUCAO I ZAHTIJEVAO DA JE LEGITIMIRA: Znate li uopće tko vas sve smije tražiti osobne podatke?

Tko nas još, i na koji način, smije tražiti osobne podatke, objasnila je Iskra Maras Jelavić, savjetnica za pravna pitanja u udruzi ‘Splitski potrošač’

Unatoč strogoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka, popularnom GDPR-u, koji je lani stupio na snagu, na svakom koraku se i dalje traže osobni dokumenti na uvid.

Redakciji Slobodne Dalmacije obratila se jedna Splićanka kojoj je na vrata neki dan pokucao komunalac iz gradskog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i redarstvo zahtijevajući da je legitimira.

“Čovjek mi se predstavio kao izvidnik koji je dobio ovlaštenje referenta iz Upravnog odjela za komunalu da provjeri moje osobne podatke. Ja sam se, naime, nedavno žalila na rješenje o komunalnoj naknadi u kojem mi je, među ostalim, krivo navedeno prezime. Na kućna vrata su mi, dakle, iz splitske gradske uprave poslali tog izvidnika da me legitimira, premda im je jednostavnije bilo ući u podatke Porezne uprave, budući da imaju moj OIB. U svakom slučaju, nisam se osjećala ugodno i jednostavno sam mu odbila dati na uvid dokumente, jer nisam sigurna da on to od mene uopće smije tražiti. Tu je moj OIB, a poznato je kakve su sve zloupotrebe moguće njegovim razotkrivanjem… Mislila sam da nas na kućnom pragu smije legitimirati jedino policija”, kazala je Splićanka.

Tko vas sve može tražiti dokumente?

Ni ona, kao vjerojatno ni brojni drugi građani, ne zna da nas osobne isprave na uvid odnedavno imaju pravo tražiti i komunalni redari kojima to dopušta Zakon o komunalnom gospodarstvu, postavljajući ih kao svojevrsne gradske policajce. U smislu održavanja reda na javnim površinama to i nije tako loša odluka, jer će komunalni redar na licu mjesta, primjerice, moći legitimirati osobu koju je uočio da odlaže građevinski otpad na za to nepredviđenoj lokaciji ili da kupa psa na plaži na kojoj je to strogo zabranjeno.

“Ako, primjerice, ulazite u neki štićeni objekt, poput zgrada gradske, županijske ili državne uprave, službena osoba, uglavnom zaštitar, ima zakonske ovlasti zatražiti vašu osobnu iskaznicu na uvid, no nema je pravo zadržavati za vrijeme vašeg zadržavanja u objektu, ponekad i na nekoliko sati, kako se dosad radilo. Slična stvar je i s recepcionarima u hotelima i drugim turističkim objektima. Ni oni više nemaju mogućnost zadržavati isprave, a ne mogu ih čak ni kopirati. Jednako tako se moraju ponašati i privatni iznajmljivači koji su dužni osobne podatke gostiju unositi u sustav eVisitor; broj osobne ili putovnice, datum rođenja…”