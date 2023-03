Živimo u vremenima kada je sve skupo, a u posljednjih godinu dana, cijene gotovo pa svakodnevno rastu. Eksplozija cijena dogodila se i na tržištu nekretnina, gdje su cijene kvadrata drastično skočile.

Prema posljednjim podacima državnog zavoda za statistiku, cijena četvornog metra stana u Hrvatskoj u prosjeku je viša za 573 eura, a najskuplji stanovi u Hrvatskoj su u Splitu. Cijena četvornog metra u tom gradu kreće se između 3 do 8 tisuća eura, s time da u nekim dijelovima, primjerice na Bačvicama, "penthouse" se prodaje i do 11 tisuća eura po kvadratu, javlja HRT.

Kupujete li stan u Splitu, za nekih 50-ak kvadrata morat ćete iskeširati od 180 do 300 tisuća eura. No, nisu samo stanovi u Splitu skupi. Ako ćemo usporediti cijene u Splitu i Zagrebu, u Splitu je život puno skuplji nego u hrvatskoj metropoli.

'Sve je skuplje nego u Zagrebu'

Splićanka Marija nekoliko je godina živjela u Zagrebu, a prošle godine zbog posla se vratila u svoj rodni grad. Ono što u posljednje vrijeme primjećuje jest da ju život u Splitu mjesečno košta puno više nego što ju je koštao u Zagrebu.

"Sve je skuplje nego u Zagrebu, od hrane u dućanima do hrane u restoranima", govori nam naša sugovornica.

"Večera za dvoje s pićima će teško biti ispod 50 eura, a za izlaske sve ovisi", dodaje. "Split ima dobrih burger barova, fast foodova i nekih "hole in the wall" mjesta za koje znamo mi lokalci, pa nama to i izađe na neku normalnu cijenu", kaže, dodajući da ona za izlazak potroši sigurno 70-ak eura, a nekada i više.

Visokim cijenama u gradu često kumuju i visoki najmovi prostora u kojima posluju. "Onima koji imaju neke poslove u centru je najam toliki da jednostavno moraju imati više cijene. Meni se čini da je to jedan veliki začarani krug u kojem zapravo i nema puno pohlepe, nego su se jednostavno svi troškovi toliko nakupili da se drugačije i ne može", pojašnjava nam.

Što se tiče toliko nam ljubljene kave koju mi Hrvati volimo ispijati, U Splitu je ona sada u prosjeku 2 eura, a ima i manjih mjesta gdje je i jeftinija. "Uvijek si ti sam taj koji bira gdje će izaći i koliko potrošiti. Kava se uvijek može skuhati i doma, ali mislim da se ne treba odricati manjih životnih zadovoljstava", iskrena je.

600 eura za 50 kvadrata

Što se tiče najma stana, Marija govori da je prosječna cijena najma nekih 600 eura za stan od 50-ak kvadrata. "Razmišljala sam da se preselim od doma i nisam uspjela naći garsonijeru ispod 400 eura plus režije", kaže nam. Ipak, kada govorimo o Splitu, ali i svim drugim gradovima koji se nalaze na moru, valja na umu imati jednu drugu, jako važnu stvar.

"Stanova ima jako puno, ali dobar dio njih, što je i razumljivo, iznajmljuje se ljeti turistima. Tako se zaradi puno više, a onda mjesečni najam tih stanova ide samo u zimskom periodu", kaže nam, dodajući da je to privatno vlasništvo te da niti gard niti država nisu o tome promišljali.

Podsjetimo, nedavno smo pisali o cijenama u Splitu, nakon što je jedna Splićanka ostala zgrožena cijenom kave koju je popila u centru grada na Pjaci. Za veliku kavu s mlijekom žena je iskeširala 3,20 eura, odnosno 24,11 kuna, što ju je jako naljutilo.