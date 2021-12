U posljednje vrijeme sve je više ljudi koji su od koronavirusa obolila dva puta. Jedan takav slučaj dogodio se i u Splitu gdje je 58-godišnjakinja covid prvi put dobila u studenom prošle godine, a devet mjeseci nakon toga ponovno je bila pozitivna.

"Na poslu mi je jedna kolegica s kojom sam imala kontakt dobila koronu nakon čega sam otišla u izolaciju. Ubrzo sam kod kuće osjetila prve simptome u obliku visoke temperature koja je trajala danima. Napravila sam PCR test koji je pokazao da sam pozitivna", rekla je Splićanka za Slobodnu Dalmaciju.

Temperatura trajala dva tjedna

Visoka temperatura trajala je danima, a kasnije je proživljavala pakao za koji kaže kako to ne bi poželjela nikome.

"Temperatura mi se nije skidala dva tjedna, imala sam stravične bolove u nogama i zdjelici. Nisam mogla ni spavati od tih silnih bolova. Plakala sam od muke, nisam znala kad će to više proći", rekla je ova Splićanka.

Tek nakon 15 dana počela je osjećati da joj se tijelo lagano oporavlja, ali su se onda pojavili novi problemi.

"Hvatala me malaksalost i jako mi se mantalo, jedva sam stajala na nogama, odlazak do zahoda bio je prava pokora. Nisam mogla hodati. To me držalo iduća dva tjedna." Srećom nije imala dišnih problema, a nije izgubila ni osjetila mirisa i okusa.

Nakon devet mjeseci ponovno covid

U kolovozu ove godine opet je dobila koronu, svega devet mjeseci nakon prvog puta, ali tada su covid imala i njezina djeca.

"Osjetila sam bolove u grlu i sinusima, a temperaturu sam imala samo jedan dan. Kućni test mi je pokazao da sam pozitivna, pa sam napravila i PRC koji je isto bio pozitivan. Ipak, taj drugi put sam puno lakše kroz sve prošla, jedino sam bila malo promukla."

Nakon dvostruka preboljenja, ima postcovid simptome, ali se i dalje nije cijepila.

"Osjećam promuklost, nemam puno kondicije, teško se penjem uz stepenice, jedva dišem, kao da mi fali kisika, smetaju mi i promjene vremena… Doktorica me nedavno poslala na snimanje pluća, ali sve je bilo u redu", kaže Splićanka.