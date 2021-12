Jedna se Hrvatica vraćala kući u Split letom iz Frankfurta. Dvaput je cijepljena nakon što je preboljela covid-19, no svejedno je završila u 14-dnevnoj izolaciji. Naime, na njenom letu, 6. prosinca, bila su i dva putnika koji su se vraćali iz Južnoafričke Republike. Epidemiolozi sumnjaju da su oni zaraženi omikron sojem.

Iako su obojica odmah po slijetanju dobila pozitivan nalaz testiranja na koronavirus, nju je dežurna epidemiologinja nazvala tek 10. prosinca popodne te joj objasnila situaciju. Morala je u izolaciju iako je cijepljena i preboljela je zarazu, piše Slobodna Dalmacija.

Čami u samoizolaciji

Dan nakon poziva je otišla na PCR testiranje, čiji je nalaz bio negativan. Epidemiologinja joj je obećala da će joj se javiti kada uzorci putnika iz JAR-a budu sekvencionirani te dodala da će moći izaći iz izolacije tek ako nalazi pokažu da nije riječ o omikronu.

Izolirana žena tvrdi da je od 6. prosinca, kad je sletjela, do 10. prosinca, kad su joj javili da mora u samoizolaciju, bila u kontaktu "sa stotinu ljudi". Nije joj jasno ni da struci treba toliko vremena da otkriju ima li "sumnjivi dvojac" omikron.

"Budući da je omikron vrlo zarazna varijanta, morali smo donijeti mjere predostrožnosti. Što se tiče sekvencioniranja, to je postupak koji traje i do 10 dana i ne možemo utjecati na to da se obavi brže", objasnila je ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo, Željka Karin.

'Nije nikog ugrozila'

No, s obzirom da je žena, ne znajući da je bila izložena zarazi, bila u kontaktu s mnogo ljudi, nameće se pitanje je li koga ugrozila?

"Nije, budući da je njezin test od subote 11. prosinca bio negativan, što znači da nije bila zarazna. Ponovni PCR test treba napraviti prije izlaska iz izolacije i to samo ako se kod putnika iz JAR-a utvrdi omikron soj. Ako bude delta, izolaciju će prekinuti, moći će se vratiti normalnom životu i neće se trebati ponovno testirati. Mi smo već i prije imali jednu sumnju na omikron, ali je čovjek imao delta soj i svi oni koji su ostvarili kontakt s njim izišli su iz izolacije", pojasnila je Karin.