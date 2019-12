SPLIĆANKA SKUPILA PRIČE MIGRANATA UZ HRVATSKU GRANICU: ‘Policija ih mlati i uzima im novac. Izbjeglicama nije jasna jedna stvar’

‘Ljudima zaglavljenima u BiH snovi su ipak sigurno nešto drukčiji jer dok ste u papučama na snijegu, bez obzira što vam san o budućem životu daje snage da pretrpite hladnoću, veći prioritet vam je pojesti štogod toplo i pronaći suho mjesto za prenoćiti’

Studentica zagrebačkog Filozofskog fakulteta, 21-godišnja Maja Osmančević članica je inicijative “Dobrodošli”. Spomenuta inicijativa oko sebe okuplja pojedince i organizacije civilnog društva te za cilj ima pružiti podršku izbjeglicama. Maja je inače rodom iz Splita, a posjetila je izbjegličke kampove u BiH te je za migrante skupljala potrepštine.

Upravo je ona razgovarala s njima i zapisivala njihova svjedočanstva. U radu s migrantima vidjela je kakvu nepravdu prolaze ti ljudi koji su prevalili dalek put iz svojih ratom razorenih država. S Majom su pričali novinari Slobodne Dalmacije, a studentica im je ispričala što migranti kažu te što oni misle o tome kako ih tretira hrvatska policija.

IZ BiH OPET STIGLE JEZIVE OPTUŽBE NA RAČUN HRVATSKE POLICIJE: ‘Onih 18 ozlijeđenih migranata su oni pretukli, a zatim ih vratili u Bosnu’

Ne razumiju zašto ih hrvatska policija tuče

“Zar bi se neki mladić ili obitelj uputila tisućama kilometara prema EU-u da im ne gori pod nogama i da njihovi životi, kao i životi njihove djece, nisu ugroženi? Zanimljivo je kako se ljudi općenito slažu s tvrdnjom da bi učinili sve za svoju djecu, ali kad to ‘sve’ uključuje prelaženje granica, onda se smanjuje broj glava koje potvrdno kimaju. Kriminalaca među migrantima nema ni više ni manje nego što ih ima i u zapadnim društvima (…) Ljudima zaglavljenima u BiH snovi su ipak sigurno nešto drukčiji jer dok ste u papučama na snijegu, bez obzira što vam san o budućem životu daje snage da pretrpite hladnoću, veći prioritet vam je pojesti štogod toplo i pronaći suho mjesto za prenoćiti.

“Ljudima nije jasno zašto ih naša policija tuče i muči. Nije im jasna ta mržnja. Zamislite samo da prođete tisuće kilometara, sa sobom vučete dijete, platite sve što imate krijumčarima i onda uđete u EU, u Hrvatsku, za koju pomislite da je uređena zemlja, a onda na vas navale mladići s pendrecima, ništa ne pitaju i ne daju vam ni da zatražite azil, ni da se ugrijete, nego vas po zimi i blatu samo izguraju natrag u Bosnu ili Srbiju”, ispričala je studentica za Slobodnu Dalmaciju.

ŠVICARSKA TV OBJAVILA HRVATSKU SRAMOTU: Policija mlati, krade i ponižava migrante? Pogledajte snimke, ovo izgleda strašno

‘Hrvatska policija je nasilna prema djeci i ženama’

“U nekim su slučajevima hrvatski granični policajci pribjegavali su sili, tukli ljude šakama, nogama, tjerali ih da trče kroz ‘špalir’ policajaca. Nasilje su primjenjivali prema ženama i djeci. Protivno zakonitim deportacijama, migranti nisu vraćani na mjesta ulaska, već u zabačenim graničnim područjima i ponekad su bili prisiljeni prelaziti ledene potoke”, stoji u izvještaju Human Rights Watcha (HRW)

Studentica govori da je okrutnost hrvatske policije činjenično stanje stvari i da to nisu samo “tvrdnje migranata”. Kaže da je inicijativa “Dobrodošli!” objavila svoj peti Izvještaj o nezakonitim protjerivanjima i nasilju RH pa se Border Violence Monitoring Network popeo do 625 objavljenih svjedočanstava. Tvrdi da se fizičke rane koje su dokumentirane na migrantima nalaze na mjestima na tijelu koje vjerojatno pendrek lupi kada ljudi instinktivno podižu ruke ili se bacaju na pod kako bi se zaštitili. “Ovo nije lupetanje civilnog društva i aktivista, nego prešutna službena politika države”, navodi Maja.

NOVE OPTUŽBE NA RAČUN HRVATSKE POLICIJE: ‘Žestoko pendrecima tuku migrante, pljačkaju ih i vraćaju u BiH’

Studentica demantira tvrdnje MUP-a

Premda iz MUP-a dolaze poruke da oni ništa ne skrivaju, Maja ih demantira i pita se kako to da su snimke termovizijskih kamera nedostupne nedostupne zbog “tehničkih poteškoća” baš kada je riječ o snimci koja bi pokazala protjerivanje koje je djevojčinu Madinu Hussiny protjeralo u smrt?

“Ako se ništa ne skriva, zašto se aktiviste zove na obavještajne razgovore u vrijeme press-konferencije? Ako MUP-u nasilje i ponižavanje nisu postali prve opcije u tretmanu migranata, kako to da smo ove godine svjedočili pucanju na kombi u kojem su bila i djeca, propucavanju jednog čovjeka u Gorskom kotaru (za čiju se ozljedu tvrdi da je rezultat poskliznuća i slučajnog hica), postojanju garaža u Korenici u koju su migranti bili zatvarani prije protjerivanja (jer, kaže MUP, to je bolje od kiše i vjetra)?”, komentira Maja za Slobodnu Dalmaciju.

MUP NAKON OBJAVE SNIMAKA POLICAJACA I MIGRANATA: ‘Sve je po zakonu, ne radi se o protjerivanju. Optužbe o primjeni sile provjeravamo’

‘Do preokreta javnog mišljenja o migrantima došlo kada se promijenila politika državnog vrha’

Budući da je na početku migrantske krize država suosjećala s izbjeglicama, normalno je pitati se što se promijenilo i zašto se danas migrante percipira kao kriminalce i kao osobe koje će naštetiti društvu. Maja i na to ima odgovor.

“Vrlo jednostavno rečeno, do preokreta javnog mišljenja je došlo jer je došlo i do promjene politike državnoga vrha. Sociolozi Sandra Cvikić, Dražen Živić i Ivana Bendra istraživali su novinske članke o izbjeglicama objavljene u Hrvatskoj od 2015. do 2017. godine i rezultati su pokazali da medijima dominiraju priče o izbjeglicama koje konstruiraju političari, dok su priče koje dijele razne udruge, građani i sami izbjeglice i migranti gotovo nepostojeće u medijskom prostoru. Ako zdravorazumski to koreliramo s političkim opcijama (ili manjkom istih) koje nam se nude na ovogodišnjim predsjedničkim izborima, onda je jasno gdje se nalazi centar širenja straha od izbjeglica i prikazivanja istih kao prijetnju Europi”, komentirala je Maja za Slobodnu Dalmaciju.

SVI DEMANTIRAJU, A ONDA JE KOLINDA PRIZNALA I ŠOKIRALA: Zašto pokušava vraćanje migranata uz ‘malo nasilja’ proglasiti legalnim?

Skupljanje pomoći za izbjeglice

Skupa s kolegama s fakulteta Maja i uz pomoć profesorice Đurđice Čilić provodi akciju skupljanja potrepština za ljude iz Azije i Afrike.

“Ne biste ni vjerovali koliko nam se ljudi javlja. Od onih ljudi koji nisu bili u mogućnosti fizički doći i ostaviti donacije na FFZG-u, donacije smo zaprimili pošiljkama iz Solina, Zadra, Lovrana, Splita, Buja, i čak sjeverne Njemačke! Jedna djevojka koja nam se javila čak je samostalno organizirala prikupljanje donacija u Čakovcu. Ne dajmo se zavarati da je prekasno za ovaj svijet – divnih ljudi je posvuda, kaže nam Maja, navodeći da im svi dobri ljudi mogu poslati pomoć”, kazala je.

MUP: Migranti ne govore istinu

Zaključi Europske komisije iz listopada o tehničkoj spremnosti Hrvatske za ulazak u šengenski prostor padaju u vodu pred dokazima nasilnog vraćanja migranata s njezine granice, ocijenila je nedavno organizacija Human Rights Watch.

HRW je kao dokaz za tu tvrdnju na svojoj internetskoj stranici objavio videosnimku s hrvatske granice.

“Nezakonito i nasilno vraćanje tražitelja azila i migranata bez provedbe zakonskog postupka što provode hrvatske vlasti trebale bi Hrvatsku diskvalificirati kao kandidatkinju za ulazak u šengenski prostor”, kaže Lydia Gall, viša znanstvenica u HRW-u za istočnu Europu i Balkan.

“Ignoriranjem hrvatskog zlostavljanja migranata na granici šalje se poruka da je poštivanje ljudskih prava kao uvjet za članstvo u Schengenu samo prazna priča”, navodi se.

Videosnimka Human Rights Watcha sadrži intervjue s ljudima napravljene u kolovozu neposredno pošto ih je hrvatska policija vratila u BiH. Snimljeni su i intervjui s drugim žrtvama i svjedocima vraćanja, među njima i gradonačelnikom Bihaća.

Snimka sadrži i vjerodostojne tajno snimljene kadrove pripadnika hrvatske policije koji prate skupine migranata preko granice natrag u Bosnu i Hercegovinu bez prethodne provedbe propisanog zakonskog postupka, prenijela je agencija HINA detalje izvješća u kojem piše i ovo:

“U nekim su slučajevima hrvatski granični policajci pribjegavali su sili, tukli ljude šakama, nogama, tjerali ih da trče kroz ‘špalir’ policajaca. Nasilje su primjenjivali prema ženama i djeci. Protivno zakonitim deportacijama, migranti nisu vraćani na mjesta ulaska, već u zabačenim graničnim područjima i ponekad su bili prisiljeni prelaziti ledene potoke.”

‘Vrlo općeniti navodi’

Na to izvješće reagirao je i naš MUP.

“Objavljeno izvješće organizacije Human Rights Watch sa snimljenim materijalima sadrži vrlo općenite navode o navodnom nehumanom postupanju hrvatske policije prema migrantima te ne sadrži nikakve konkretne dokaze o tome. Važno je uzeti u obzir da migranti, zbog toga što su od strane policijskih službenika odvraćeni od ulaska u Republiku Hrvatsku ili je prema njima proveden drugi propisani postupak kojim su vraćeni u zemlju iz koje su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, najčešće lažno optužuju policijske službenike za nasilje, očekujući da će im takve optužbe pomoći u novom pokušaju ulaska u Republiku Hrvatsku i nastavku puta prema zemljama odredišta”, navela je, među ostalim, naša policija