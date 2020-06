SPLIĆANKA S ADRESOM U MILANU: ‘Hrvatska ove godine može zaboraviti na talijanske turiste, a tri su razloga za to…’

‘Radi se o brojci od oko 16 milijuna Talijana. Dakle, od tih 16 milijuna, Europa i svijet mogu očekivati, kako sada stvari stoje, najviše 480.000 talijanskih turista’

Hrvatski ugostitelji i turizam općenito računaju na goste iz Italije, koji najčešće odsjedaju u Istri i Primorju. Čini se da će oni koji diljem Europe i svijeta ove godine očekuju Talijane ostati razočarani. Razlog? Trenutačno raspoloženje Talijana je takvo da tijekom ljeta velik broj njih neće odlaziti van granica svoje zemlje. Računa se da tijekom ljeta na odmor svake godine odlazi 40.000 Talijana, a od te brojke njih 40 posto putuje izvan Italije.

“Prema sadašnjim anketama, računa se da će Italiju ove turističke sezone napustiti samo tri posto onih Talijana koji su prethodnih godina odlazili u inozemstvo na odmor. To je mizeran broj u odnosu na one prije pandemije (…) Radi se o brojci od oko 16 milijuna Talijana. Dakle, od tih 16 milijuna, Europa i svijet mogu očekivati, kako sada stvari stoje, najviše 480.000 talijanskih turista. To je zanemariv broj u odnosu na prethodne godine, ali on je trenutačan i možda se do srpnja nešto promijeni i taj broj u konačnici bude veći”, govori za Slobodnu Dalmaciju Rea Karničić, Splićanka s adresom u Milanu te vlasnica turističke agencije “Solo Croazia”.

Otvorene granice

Prvi put nakon 8. ožujka Italija sutra otvara svoje granice što znači da će talijanski državljani moći otići s Apeninskog poluotoka. Kako piše Slobodna Dalmacija, i nakon tog datuma neki Talijani su bili izvan Italije pa čak i u Hrvatskoj. Zašto? Netko je 11. ožujka, tijekom najveće korona-krize u Italiji, dopustio da trajekt “Marko polo”, sa čak devet talijanskih državljana uplovi u splitsku gradsku luku iz Ancone.

Evo, i ja sam prije dva dana došla na svoj Brač, u Bol. Mogla sam iz Italije neometano ući u Hrvatsku jer sam hrvatski državljanin. Iz Italije smo suprug, ja i kći neometano ušli u Hrvatsku. Slovenci nas na graničnom prijelazu nisu ništa pitali, nisu nas ni pogledali, a kada smo ulazili u Hrvatsku, samo smo rekli kamo idemo, pokazali dokumente i prošli. Suprug, koji je pokazao talijanske “papire”, morao je ostaviti broj mobitela na koji će biti kontaktiran, ako to bude potrebno. Inače, u Hrvatsku će, nakon 3. lipnja, moći ući svi oni talijanski državljani koji ovdje imaju nekretninu, bilo da se radi o kući, apartmanu, plovilu, kao i oni koji imaju obitelj, a i svi oni koji imaju rezervaciju za ljetovanje u Hrvatskoj. Takvi će prigodom ulaska u Hrvatsku morati pokazati tu rezervaciju”, govori vlasnica agencije za Slobodnu Dalmaciju.

‘Svi u Europi i u Hrvatskoj moju zaboraviti na talijanske turiste’

Odgovarajući na pitanje ima li u Italiji interesa za ljetovanje u Hrvatskoj te zaprima li njezina turistička agencija takve upite, Karničić kaže da se telefonske linije nisu užarile. Njezino mišljenje da Hrvati mogu zaboraviti na goste iz Italije.

“Mjesecima nitko nije nazvao jer nitko nije znao što će biti s koronavirusom i kako će se situacija razvijati. Posljednjih dana telefon ‘sramežljivo’ zvoni, počinju se interesirati, ali mislim da svi u Europi, pa tako i u Hrvatskoj, mogu zaboraviti na talijanske turiste tijekom lipnja. Možda tek nešto u srpnju, kolovozu i rujnu. Brodski prijevoznik SNAV, koji povezuje Italiju i Hrvatsku, počinje ploviti tek od 27. lipnja, a zrakoplovi će poletjeti tek početkom srpnja. Isto tako Jadrolinija počinje prometovati s Italijom od 10. ili 12. lipnja, i to dva puta tjedno”, objašnjava Karničić.

‘Talijane država potiče da ostanu ljetovati u Italiji’

U Hrvatsku je prije pandemije koronavirusa ljeti dolazilo milijun Talijana, a taj prizor ove godine čini se nećemo gledati. Rea Karničić navodi tri razloga za to – jedan financijske prirode, drugi se krije u “ispucanim” godišnjim odmorima dok treći leži u poticanju države da talijanski državljani ljetuju u svojoj domovini.

“Odgovor na to zbog čega Talijani neće ovo ljeto putovati u inozemstvo treba prvenstveno tražiti u financijskim razlozima, jer je dosta ljudi osiromašilo ili ostalo bez posla, pa sebi ne mogu priuštiti ljetovanje. Drugi razlog je taj što mnogi Talijani više nemaju ni dana godišnjeg odmora jer su tijekom krize iskoristiti “stari” i ovogodišnji dopust. Treći razlog je taj što talijanska država potiče Talijane da ostanu ljetovati u Italiji i na taj način pomognu oporavku države. Tako će svaka obitelj dobiti vaučer od 500 eura koji se mora potrošiti u hotelima u Italiji. Samci će dobiti vaučer od 150 eura”, govori za Slobodnu Dalmaciju Splićanka s talijanskom adresom.

