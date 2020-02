SPLIĆANKA POLUDJELA NA HRVATSKU POŠTU: Paketiću iz Rijeke trebalo sedam dana da dođe, a još duže je čekala odgovor na poruku

Jedna Splićanka nije mogla pronaći informacije o svojoj pošiljci koju je čekala sedam dana, pa je poslala mail Hrvatskoj pošti na koji joj je odgovor stigao nakon 27 dana

Splićanka ogorčena radom Hrvatske pošte odlučila je medijima obznaniti još jedan bizaran slučaj njihova poslovanja. Osim što je omotnica teška 700 grama putovala iz Rijeke do Splita punih sedam dana, usprkos udaljenosti od samo 400 kilometara, čitateljicu Slobodne Dalmacije je razljutio odnos poštanskih službenika prema korisnicima.

“Šaljem vam e-mail jer već tri dana ne mogu dobiti, kako kaže govorni automat, ‘slobodnog agenta’, kako bih vidjela što je s pošiljkom koja mi je 7. siječnja poslana iz Rijeke”, poslala je uljudan mail Pošti te im objasnila kako ne može naći informacije o svojoj pošiljci u rubrici “Traženje poštanskih pošiljaka – Track&Trace” na njihovim internetskim stranicama.

Dobila odgovor

Nakon nekoliko dana, u svom je poštanskom sandučiću pronašla obavijest da može podignuti svoju pošiljku u glavnoj splitskoj pošti. Srećom, pošiljka nije bila izgubljena. No, do tog trenutka joj odgovor na mail nije stigao, pa je pretpostavila da ga neće ni dobiti, jer je preuzela omotinicu. No, onda je uslijedilo iznenađenje. Nakon čak 27 dana, u subotu 8. veljače, stigao je odgovor Hrvatske pošte. U njemu stoji kako je pošiljka preuzeta 24 dana ranije.

“Taj odgovor koji sam dobila nakon 27 dana, pokazuje funkcioniranje tog sustava i užasno me živcira. Stvarno sam bila toliko zadivljena da nisam znala jesam li ovo trebala poslati medijima, javiti njihovim odgovornima ili ih jednostavno zamoliti da me zaposle ako ikako mogu, jer mora da je poseban osjećaj biti ovako neučinkovit, spor i nezainteresiran za rad, bez obzira na plaću koju primaju. Naime, za ovakvu ekspeditivnost jedne službe, poput pošte kojoj je to posebno važno, ne znam kolika bi uopće plaća morala biti, ja bih rekla da bi plaća i od pet lipa bila prevelika za ovakvu angažiranost”, smatra nezadovoljna Splićanka.

‘Sve je u redu’

Na pitanje novinara je li primjereno i pravovremeno odgovoriti korisniku usluge na mail nakon 27 dana, Hrvatska pošta odgovorila je:

“Korisnica je dobila odgovor Službe za korisnike u propisanom roku, u slučaju da želi uložiti prigovor na rješenje to može učiniti 30 dana od primitka istog. U slučaju kada korisnik smatra da aplikacija za praćenje pošiljaka ne pokazuje realan status pošiljke, odnosno ne radi, najbolje je kontaktirati Službu za korisnike telefonski na broj 072/303 304 kako bi odmah dobili točan status praćene pošiljke”, poručili su iz Hrvatske pošte.

No, da se netko javio na navedeni broj telefona, Splićanka ne bi trebala slati mail na koji je odgovor čekala dulje od pošiljke.