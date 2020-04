SPLIĆANKA OZDRAVILA OD COVID-19: ‘Kao da me pregazio vlak. Taj pakao nikome ne bih poželjela. Cijeli život ti stane u aparatić…’

Rea Karničić je ispričala da ne zna gdje se zarazila jer je skupa s cijelom svojom obitelji gotovo mjesec dana u kući i od 8. ožujka nema kontakte s drugim ljudima van obitelji

Splićanka s adresom u Milanu, Rea Karničić, ozdravila je od koronavirusa pa je za Slobodnu Dalmaciju ispričala kako joj je bilo za vrijeme bolesti. Ova vlasnica turističke agencije “Solo Croatia” čak se 11 dana borila sa zarazom te prošla pakao.

“Cijeli život ti stane u aparatić (pulsni oksimetar) koji kupiš u ljekarni i koji nosiš na jednom od prstiju ruku, a koji ti mjeri zasićenost krvi kisikom. Liječnica mi je rekla kako mi brojčana vrijednost ne smije pasti ispod 92, jer u protivnom ću morati hitno u bolnicu. Stoga sam stalno gledala u brojku na tom aparatiću, koji me dijelio od onih pacijenata koji su ležali na respiratoru u intenzivnim njegama. Taj ti aparatić postaje sve u životu i više ništa drugo nije bitno. Moja vrijednost zasićenosti krvi kisikom zaustavila se na 93. I nisam trebala u bolnicu, iako sam se strašno prepala”, ispričala je Splićanka za Slobodnu Dalmaciju.

Bolovala je 11 dana

Karničić se s bolešću borila punih 11 dana, a kako kaže, to “putovanje” nikome ne bi poželjela. Ipak, sada kada više nije zaražena osjeća se odlično te se nada da je stekla imunitet i da će nastaviti s normalnim životom, koliko god se sadašnji život može nazvati normalnim. Splićanka je prve simptome osjetila još 10. ožujka.

“Toga 10. ožujka počela me boljeti glava, cijelo tijelo, pluća, bubrezi, skočila mi je tjelesna temperatura na više od 39 stupnjeva. I takvo stanje mi je trajalo punih 11 dana, tek 12. dan sam došla malo sebi i počela se malo bolje osjećati. Fibra me slomila, a najgore mi je bilo sedmi i osmi dan. Ta dva dana su mi bili katastrofa. Nisam se doslovno mogla pomaknuti. Sve te dane sam samo ležala u svojoj sobi, nisam izlazila van sobe, stalno sam spavala, što bi mi u Splitu rekli ‘vuka me krevet’ i mislila sam da je preko mene prošao vlak. Samo bih ustajala da se napijem. Pila sam čajeve i limunade. Uopće nisam imala apetit i ništa nisam jela”, govori žena.

Nije ležala u bolnici

Rea Karničić nije prestaja s kašljanjem, u bolnicu ju nisu htjeli primiti nego su joj kazali da ostane kod kuće. Kaže da se sa svojom liječnicom i bolničkim liječnicima čula svaki dan, i oni su joj telefonski rekli da ona nije za bolnicu jer su slušali kako diše i govori. Oboljeli koji jesu za bolnicu, objasnili su joj liječnici, uopće ne mogu disati i ne mogu govoriti. Ona je normalno komunicirala pa zato nije bila primljena. Poslije 11 dana bilo joj je bolje.

“Dvanaesto jutro kada sam se probudila, bila sam bolje, ogladnjela sam i više nisam imala temperaturu. Osjetila sam se puno bolje, kao da mi se život vraća. Bila sam jako sretna jer sam znala da se bolesti bliži kraj. Ipak, još sam 14 dana ostala u izolaciji i nitko od moje obitelji nije provirio nosom vani. Zarazila sam koronavirusom svoje dvije kćerke, koje su, Bogu hvala, samo jedan dan imale temperaturu 37,2 i supruga koji je šest dana imao 37,5. Oni su imali puno lakši oblik zaraze”, ispričala je Splićanka za Slobodnu Dalmaciju.

Ne zna gdje se zarazila jer je cijelo vrijeme bila kod kuće

Rea Karničić je ispričala da ne zna gdje se zarazila jer je skupa s cijelom svojom obitelji gotovo mjesec dana u kući i od 8. ožujka nema kontakte s drugim ljudima van obitelji.

“Jedino sam se mogla zaraziti u zgradi u kojoj imam kancelariju. Dva dana nakon mog obolijevanja, nazvala me portirka zgrade i rekla mi je kako se mora cijela zgrada dezinficirati (osam katova) jer je u zgradi zabilježeno pet slučajeva zaraze koronavirusom. Kako sam odlazila u tu zgradu i kako sam tamo ‘hvatala’ kvake, uzimala poštu, susretala ljude u haustoru, vjerojatno sam se tako i zarazila. Ni s jednom osobom u toj poslovnoj zgradi, osim kod kuće sa svojom obitelji, nisam bila u bliskom kontaktu, samo bi im otpozdravljala, i ‘uhvatila’ sam koronavirus. Ne vidim drugog načina”, zaključak je Splićanke.

Kućno snimanje pluća

“Osim dostave za hranu, kod kuće smo imali i ‘dostavu’ iz bolnice. Naime, došli su nam iz bolnice kući snimiti pluća. I to nas je spasilo. Slika pluća je pokazala da je kompatibilna s koronavirusom, odnosno da su pluća upravo kakva bivaju kada je u pitanju koronavirus. A, recimo, nisu nam mogli uzeti bris na koronavirus jer se to može uraditi samo u bolnici. To snimanje pluća kod kuće po osobi se plaća 150 eura i može ga obaviti svaki talijanski državljanin, samo mu ga liječnik mora ‘prepisati’. Čim je ‘slika’ pluća napravljena, odmah se šalje radiologu, koji u roku od dva sata preko maila šalje napisan nalaz”, ispričala je.

