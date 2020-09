ŽENA OPISALA TRAUMATIČNO ISKUSTVO IZ RODILIŠTA: ‘Tjerali su me da rađam s maskom, par puta sam izgubila svijest’

‘U jednom trenu sam masku skinula, da bi mi sestra došla i rekla da će me, ako je nastavim skidati, ostaviti samu i neće više doći ni pogledati. Dodala je i da ako ja ne vjerujem u koronu, ona vjeruje’, kazala je mlada majka koja je, zbog teškoća s disanjem, zamolila liječnike da prilikom poroda ne nosi zaštitnu masku, što joj ovi nisu dozvolili

Početkom rujna u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Split jedna je majka rodila dječaka, a potom na društvenim mrežama opisala traumatično iskustvo koje je pritom doživjela. Liječnici joj, naime, nisu dozvolili da skine zaštitnu masku tijekom poroda, jer zbog kroničnog bronhitisa koji graniči s astmom ima problema s disanjem.

Svoju objavu na društvenoj mreži ubrzo je obrisala jer je dobila niz ružnih komentara.

‘Kad sam skinula masku, sestra je rekla da će me ostaviti samu’

“Nisam očekivala da će mi neke žene ružno pisati, ali nemam sad vremena ulaziti u te silne rasprave. Kako sam napisala u objavi, molila sam ih da skinem masku na porođaju jer nisam mogla disati. To mi nisu dopustili. Naime, cijeli sam se život bavila sportom i nos mi je bio slomljen. Imam devijaciju septuma i teški kronični bronhitis koji graniči s astmom, zbog kojeg sam jedno vrijeme koristila i pumpicu. Tražila sam potvrdu od svojeg liječnika da mi ispiše moju dijagnozu, no on mi to nije mogao dati, a smatrao je i da me neće prisiljavati da rađam pod maskom”, ispričala je za 24 sata.

No, liječnici u rađaonici nisu uvažili njezinu molbu te joj nisu dopustili da rađa bez zaštitne maske.

“Više sam puta nakratko izgubila svijest, imam naprosto “rupe” u kojima se ničega iz “boksa” ne sjećam. U jednom trenu sam masku skinula, da bi mi sestra došla i rekla da će me, ako je nastavim skidati, ostaviti samu i neće više doći ni pogledati. Dodala je i da ako ja ne vjerujem u koronu, ona vjeruje”, ispričala je.

‘Bacila je poplun preko bebine glave, zgrozila sam se’

Također tvrdi da su joj davali drip iako je bila otvorena samo jedan prst, a potom se odlučili na hitni carski jer su bebi počeli padati otkucaji srca.

“To je isto jedna nevjerojatna činjenica. Sat i pol ranije počeli su govoriti kako otkucaji srca padaju, a onda je nastala panika pa su me poslali na hitni carski. Nitko ništa ne govori, nitko mi kasnije ne objašnjava kako ću dojiti, kako ću izmasirati bolne dojke. Nisam mogla ići na trudnički tečaj zbog koronavirusa i ne znam ništa. Prvo mi je dijete i trebam pomoć, savjet… Ne žele dati bebi nadohranu jer, citiram, “vidi koliko imaš mlika, a tražiš nadohranu”. Mali je gladan, plače, ne mogu mu pomoći. Ni sebi ni njemu. Na kraju smo moja cimerica i ja dijelile mlijeko koje smo dobivale da obje naše bebe budu site. Na kraju je dobio i žuticu. Ja sam šest dana plakala od nemoći. Zovem supruga, on želi doći nekoga razbiti. Onda moram i njega smirivati. Ma strašno…”, opisala je svoje traumatično iskustvo za 24 sata.

Povrh svega, kaže, jedna je medicinska sestra bacila poplun preko njezine bebe jer ju je živciralo što plače.

“Primala sam antibiotik zbog carskog reza i taj put je stigla sestra s antibiotikom i nadohranom u isto vrijeme. Molim je da pričeka da nahranim dijete, da se smiri, jer neutješno plače, ali ona to odbija, stavlja mi braunilu. Dječji krevetić je gurnula i bacila poplun preko bebe, cijele bebe, i preko glave. Ja sam se zgrozila, dižem se zadnjim atomima snage i mičem taj poplun, nemoćna, slomljena i bijesna istovremeno”, kazala je odlučna da drugi porođaj obavi u privatnoj klinici bez obzira na cijenu.

KBC Split: Ne komentiramo tvrdnje objavljene na Facebooku

u KBC-u Split nisu željeli komentirati, kako kažu, upite vezane za svjedočanstvo jedne majke koja je svoje iskustvo podijelila na Facebooku.

“Opisani događaj ćemo ispitati ako nam se pritužbom obrati rodilja. Svi pacijenti, u slučaju nezadovoljstva kvalitetom zdravstvene skrbi, imaju pravo podnijeti pritužbu. Naša je obveza istražiti pritužbene navode te u zakonski propisanom roku na njih odgovoriti, a u slučaju utvrđivanja možebitnih nepravilnosti iste otkloniti”, kazala je za 24 sata doc.sr.sc. Slavica Dajak, zamjenica ravnatelja KBC-a Split zadužena za kvalitetu.

Inače, rađanje sa zaštitnom maskom, kao epidemiološka mjera, razlikuje se od rodilišta do rodilišta. Pa dok je u KBC-u Split ili Općoj bolnici Zadar obavezno, u rodilištima bolnica u Dubrovniku i Puli, primjerice, kažu da nemaju takvu praksu.