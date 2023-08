Jedna Splićanka kontaktirala je Slobodnu Dalmaciju kako bi joj pokušala pomoći. Riječ je o najmu stana, a kada je Split u pitanju, uvijek je "veselo". Već je bilo slučajeva izbacivanje iz stanova kada dođe ljetna sezona, svađe zbog povećanja cijena stanarine nakon kojih, uglavnom, slijedi krađa... No, pravi razlog zbog kojeg se građanka Splita javila medijima zapravo je visoka cijena najma stana koje stanovnike dovodi na rub egzistencije.

"Želim ukazati na nemoć i tugu samo zato što pošteno plaćamo svoj krov nad glavom, a u biti smo sudionici kaznenog djela utaje poreza. Navela bih i niz poniženja i razne bahatosti nemilosrdnog podizanja stanarine, plaćanja računa od pričuve, interneta, od poreza na iznos stanarine jer vlasnik ne može odvojiti tih 12 posto koje ga po zakon slijede", kazala je Splićanka.

Osjećala se poniženo

Već tri godine živi u istom stanu, a vlasnik joj je rekao da može ostati još samo do kraja godine. On ga, naime, planira renovirati pa na ljeto iznajmljivati turistima. U potrazi je za novim smještajem, a ono što je doživjela tijekom razgledavanja novog stana, navelo ju je da javno istupi.

"Jučer sam išla u razgledavanje jednog stana čija je cijena bila 500 eura. Na slikama mi se činio skroz pristojnim, no u stvarnosti je skroz druga priča. Stol s Karepovca, frižider na balkonu... Nakon što sam komentirala kako stan nije baš onakav kakvog sam očekivala, žena se osjećala toliko slobodnom prokomentirati ‘Šta bi vi tili kad nemate para?!‘ Osjećala sam se toliko poniženo!", prisjetila se građanka Splita.

Cijela situacija je još ironičnija jer Splićnka, koja je u potrazi za stanom, radi u pravosuđu.

"Radite u pravosuđu, a pravde nigdi! Sram me priznati kolika mi je plaća. 740 eura mjesečno! Ako mi je plaća tolika, nemoguće je mjesečni najam stana plaćati 700 eura! Nisam samo ja s tim primanjima, mnogi su u mojoj situaciji. Potražnja je javna, oglašivači su direktni, mlataraju surovim iznosima kao da živimo u nekim bogatim zemljama. Upozoravam da živimo od minimalca sa 700, 750 eura", požalila se građanka.

Cijelu situaciju najbolje bi bilo opisati rečenicom Sanje Grospić iz Naše male klinike: "Tu nema ekonomske računice". Činjenica je, piše Slobodna Dalmacija, da Splićani ne mogu naći stan u kojem rade i žive već nekoliko godina, a nitko ništa ne poduzima.

"Pitamo se gdje su institucije, zašto se iznajmljivačima dozvoljava da lihvare ionako pogažen, napaćen narod... Što rade porezne uprave i zašto susjedi šute i promatraju kako vrata do njihovih ilegalno useljavaju podstanari? Zašto se ne prijavljuju ti kamatari, da ih tako nazovem. U mojoj zgradi ima četiri stana ‘na crno‘, apartmani i podstanari, svi šute, svi lihvare, država je taoc i oni šute...", otkrila je Splićanka.

Neka premijer i predsjednik reagiraju

Kada već od svojih primanja ne mogu živjeti kao ljudi, objasnila je građanka Splita, ne moraju ni trpiti uvrede da su bezvrijedni. Sastavila je i ugovor, no kada stanodavcima to kaže, odmah ju odbijaju.

Ljutita građanka Splita ne želi da sve stane samo na riječima tako da je svim podstanarima predložila prosvjed. Susjedi bi, smatra Splićanka, trebali prijaljivati stanodavce koji u svojim zgradama rade "na crno". Treba pozvati inspekciju, dodala je, da pročešlja kvartove gdje uglavnom žive podstanari, a pozvala je i premijera, predsjednika i ostale institucije da reagiraju.

"Pozovimo sve podstanare da se okupe na Rivi, prijavite sve apartmane koji su vam u blizini, a koji nisu prijavljeni. Dragi najmodavci, mi smo ljudi koji pošteno zarađujemo 700, 750 eura. Prestanite nas smatrati 'stokom sitnog zuba' na kojoj ćete zarađivati", poručila je građanka.

"Uvijek netko pokušava zaobići zakon ili pronaći neku rupu kroz koju bi se provukao ne bi li malo ‘užicao‘, no to se ne isplati činiti jer su velike posljedice. Svaki ugovor ide u poreznu upravu, a plaća se 10 posto plus prirez što nije puno", kazao je Stručnjak za nekretnine Srđan Javorčić.

Problem je kompleksan

Da bi Vlada trebala napraviti strateške planove, smatra Javorčić, a država bi trebala izgraditi stanove koji bi se koristili isključivo za najam. Ipak, problem je vrlo kompleksan.