SPLIĆANKA KOJA SE DVA PUTA TESTIRALA NA KORONU OTKRILA: ‘Molili su me da ih ne ‘prijavim’, kao da je riječ o tajnim službama…’

Od trenutka kada je koronavirus promijenio svijet oko nas, mnogi su se susreli s raznim strahovima te su počeli već na prve znakove gripe ili prehlade očekivati najgore scenarije.

Stigma s kojom se oboljeli susreću dovela je do toga da se oni koji su bili izloženi virusu boje nazvati svoje kontakte jer ne znaju kakvu će reakciju na to dobiti. Jedna Splićanka testu se podvrgnula čak dva puta te je odlučila za Slobodnu Dalmaciju ispričati kakve su bile reakcije iz njezine okoline.

“Ja sam, eto, imala čast čak dva puta se testirati na COVID, oba puta nalazi su bili negativni. Prvi put bila sam bliski kontakt zaražene osobe. Srećom, i ja i cijelo društvance koje se našlo u istoj kategoriji spadamo u nerizičnu skupinu mladih ljudi, pa je iščekivanje naših rezultata bilo praćeno manje panikom, a više humorom, ali bilo je i onih koji nisu tako dobro primili vijest da moraju u samoizolaciju. Obaveza je i dužnost navesti svoje kontakte Epidemiološkoj službi, ali sve se češće čuje riječ “prijava”, kao da se radi o prokazivanju disidenata tajnim službama”, kazala je Splićanka.

Dvije krajnosti

Nekima ‘prijava’ i nije najbolje pala.

“Kad sam se nedavno razboljela i zbog toga se išla testirati, pojedinci su me zvali da provjere namjeravam li ih “prijaviti”. Kako sam primijetila da je to jedino odgovorno što mogu učiniti, bilo je onih koji su me zamolili da to ne učinim jer im se ne da da im policija kuca na vrata. S druge strane, neki su počeli izbjegavati moje prijatelje koje nisam ni vidjela u proteklom tjednu iz straha da ih oni ne bi zarazili. Između ove dvije krajnosti trebalo bi naći mjeru, tako da sada odgovaramo na pitanje kome i kada je potrebno javiti da je u potencijalnoj opasnosti od zaraze”, otkrila je.

Zato, ako ste nečiji bliski kontakt i osjetite bilo koji od simptoma, odmah se javite liječniku i testirajte se što prije. Kontakti kontakata ne trebaju ići u samoizolaciju, ali svejedno je dobro javiti im da obrate pozornost na eventualne zdravstvene promjene.