SPLIĆANIN U BOLNICU STIGAO ZBOG BOLOVA U KOLJENU, PA OSTAO INVALID: ‘Imam osjećaj da su me htjeli ubiti kako bi sve zataškali’

Matty Ćenan već četiri se godine bori protiv splitske bolnice u kojoj je, kako tvrdi, zbog nemara liječnika ostao invalid bez noge s brojnim dodatnim posljedicama

Matty Ćenan, 44-godišnji Splićanin inače podrijetlom iz Izraela, prije više od četiri godine ostao je bez noge. Dogodilo se to, tvrdi, zbog nemara liječnika KBC-a Split, za što ima i medicinsku dokumentaciju, no s njom već četiri godine ništa nije postigao jer mu je već treći put promjenjen sudac u procesu koji bi tek sada trebao pregledati svu tu dokumentaciju.

Matty je u bolnicu stigao sa simptomima tromba u nozi, a nakon nešto više od 40 dana, izašao kao invalid, oslabljen, s 15 operacija. Naime, zaprimljen je u petak žaleći se na veliku bol u nozi. Liječnici su napravili MSCT kralježnice i nakon prijema ga smjestili na odjel neurologije, a odonda do ponedjeljka bol se nastavlja, noga mijenja boju i umire. Da nešto nije u redu primijetila je tek stažistica u ponedjeljak koja je odmah zvala šefa odjela.

“Kada su mu vidjeli nogu, htjeli su je odmah amputirati, sad zamislite u kakvom je stanju bila. A tek kada su doznali da je od petka u bolnici, počeli su ga spašavati”, priča Mattyjev otac Drago Ćenan. Tek, tada, kaže, počinje bitka koja je od samog početka bila izgubljena.

15 operacija, pa amputacija

“Od tada, svaki dan sam imao operaciju pod kompletnom anestezijom. Čak njih 15! To je bilo mučenje. Anesteziolog se prekrstio ispred mene i kazao da nitko nije preživio više od sedam operacija zaredom”, priča Matty za Slobodnu Dalmaciju dodajući kako su njegovim roditeljima rekli da su ga ignorirali jer su mislili da je u apstinencijskoj krizi.

Na dan amputacije nova drama. Matty priča kako su ga iz šok sobe prebacili na Firule navodeći kako odmah ide u operacijusku salu, međutim da se to nije dogodilo jer je završio u gipsaoni u kojoj bi proveo dan da nije uspio kontaktirati danas bivšu djevojku. Tek su mu navečer kazali kako sale za njega nema te da će biti operiran idući dan.

“Nakon toga je doktor Hrvoje Tomasović nazvao izraelsku veleposlanicu i kazao joj kako neću dočekati jutro. Ona je zahtijevala da se onda hitno prebacim u Zagreb, ako već ne mogu na operaciju u Splitu. Odjednom su mi nakon toga pronašli slobodnu salu”, ljutito priča Matty. No, sve to kaže nije bilo najgore.

Proboli mu bedrenu aortu i ostavili ga da iskrvari

“Najveća grozota što me mori, kad je sve već bilo riješeno da je noga izgubljena, stavili su mi tri stenta u tijelo i na kraju su me prebacili na Križine, gdje sam proboden u desnu bedrenu aortu i ostavljen da iskrvarim. Ne znam zašto su to napravili, to mi još nitko nije objasnio. Navodno je došao čistiti ranu gdje je bio provučen bajpas. Ne znam je l’ on tu nešto krivo napravio pa se prepao, ali je činjenica da me ostavio dok sam krvario. Na dva i po metra od njega vadio sam žilu iz noge i zaustavljao krvarenje, a on kaže da me nije čuo. Čula me je cijela bolnica, ali on nije. Pa ja vam ne mogu opisati te bolove i urlikanje. I zvao sam drugog doktora koji me je izveo poluživog iz ambulante te su me odveli na hitnu operaciju, gdje su me uspjeli skrpati”, opisuje dodajući kako mu je prije nešto više od tjedan dana mu je stigao nalaz od urologa koji potvrđuje da je došlo do medicinske greške pri jednoj od operacija bajpasa.

“Presjekli su mi jedan sjemenovod, tako da ejakulacija odlazi u mjehur umjesto normalnih putem, zbog čega neću više moći imati djece prirodnim putem”, govori za Slobodnu Matty i nastavlja:

“Sve to sam proživio u splitskoj bolnici, od nemara do sadističkog maltretiranja. Kad je već bila mrtva noga, oni mene 15 dana operiraju i poslije svega toga me ovaj probode i zamalo iskrvarim. Imam osjećaj da su me htjeli ubiti kako bi zataškali cijelu ovu priču”.

‘Nije pogreška, ovo je nemar’

Odmah po izlasku iz bolnice krenuo je u pravnu bitku. Njegov odvjetnik Mihovil Jović tvrdi da je Matty došao sa simptomima koji jasno ukazuju na tromb, a da su ga oni s tim simptomima ostavili na neurologiji. Njemu u prilog govore, tvrdi i drugi liječnici i pacijenti koji su bili s Mattyjem. Nitko ističe nogu nije gledao, sve dok nije stigla naučnica u ponedjeljak. “Nije pogreška, ovo je nemar”, ističe odvjetnik dodajući kako je Mattyjeva tadašnja djevojka, koja mu je svjedok, sve fotografirala od noge do liječničkih kartona. Liječnici, pak, tvrdi daju kontradiktorna svjedočenja.

“Svi ljudi koji su od petka do ponedjeljka bili dežurni, dali su svoje izjave te pokrili sebe, i na neki način optužili Mattyja za to što se dogodilo, kazavši da nije bio kooperativan. Međutim, činjenice su tu, a to je najosnovnije. Čovjek se u petak ujutro javio s anamnezom koja je ukazivala na jedno, a liječnici su ga stavili na drugi odjel pretpostavljajući da se radi o nečemu drugom, a oni ga od petka do ponedjeljak nisu pogledali”, napominje odvjetnik, koji navodi kako se izmjenom suca samo oteže postupak.

U međuvremenu, Matty ne samo da je morao promijeniti život jer je psotao invalid, već je i financijski propao zbog skupoće svega što mu je za takav život potrebno.