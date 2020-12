SPLIĆANIN S COVIDOM POBJEGAO IZ BOLNICE ZBOG NEDOSTATKA TOPLE VODE: ‘Taj problem je star koliko je stara i bolnica. Nastojimo ga riješiti’

Splićanin s upalom pluća i gušterače te koronavirusom svojevoljno je otišao iz KBC-a Križine nezadovoljan uvjetima u bolnici, odnosno nedostatkom tople vode što je problem koji postoji još od izgradnje cijelog bolničkog kompleksa

Još tijekom ljeta nekoliko je COVID-pozitivnih pacijenata pobjeglo iz KBC-a na splitskim Križinama, navodno zbog nedostatka tople vode. Ministar zdravstva, Vili Beroš početkom rujna je bolničkoj upravi naložio da “pronađu toplu vodu”. No, sudeći prema incidentu koji se dogodio u ponedjeljak, ništa se nije pomaklo s mrtve točke.

COVID-PACIJENT ODŠETAO IZ KBC-a SPLIT: ‘Pod cijenu života napuštam bolnicu. Ne vjerujem da u svijetu postoje ovakvi uvjeti’

Pobjegao zbog hladne vode

Slobodna Dalmacija doznaje kako se 56-godišnjak s upalom pluća i gušterače, a još k tome i s koronavirusom, htio otuširati u bolnici. No, topla voda nikako nije dolazila, pa je on odlučio otići kući. Neslužbeno se doznaje da su mu ubrzo policajci pokucali na vrata. On ih je odmah upozorio da je COVID-pozitivan te im objasnio da je potpisao suglasnost da odlazi iz bolnice na svoju odgovornost. Dodao je kako je na povratku kući nosio zaštitnu masku te izbjegavao ljude. Olakotna je okolnost i to što živi sam.

“Tople vode ima, samo treba pričekati dok ona poteče cijevima. Nažalost, taj problem nije od jučer, on je star koliko je stara i bolnica na Križinama. Za problem znamo i nastojimo ga riješiti, odnosno on bi bio odavno riješen da nije COVID-pandemije. Mi smo odavno odabrali izvođača radova koji mora promijeniti pumpe uz pomoć kojih će naši pacijenti dolaziti brže do tople vode. No, kako je COVID-pandemija zavladala našim životima, radovi se ne mogu privesti kraju. Moram istaknuti da je pacijentu koji je napustio bolnicu ponuđeno da higijenu obavi u drugom kupatilu, no on je to odbio i otišao kući”, rekao nam je Krešimir Dolić, zamjenik ravnatelja KBC-a Split.

Polovična energetska obnova

Priča s toplom vodom na Križinama je još apsurdnija ako se uzme u obzir da je u energetsku obnovu tih objekata prije tri godine uloženo 78 milijuna kuna. No, projektom nije bio obuhvaćen taj dio vodovodnog sustava. Naime, u zgradama postoji samo jedna cijev za toplu vodu, koja se hladi ako se ne koristi, jer nema sustava za njenu recirkulaciju, odnosno još jedne paralelne “tople” cijevi. To znači da svi na višim katovima bolnice dobivaju toplu vodu nekoliko minuta, ponekad i desetak, nakon odvrtanja slavine.