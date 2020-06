SPLIĆANIN NA SUDU JER JE KUŠČEVIĆU REKAO DA ‘KRADE POTPISE BIRAČA’: Proglasili ga krivim i odrezali mu novčanu kaznu

Velimir B. je proglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu od 756 kuna

Prošle godine u svibnju u Split je stigla delegacija HDZ-a na čelu s tadašnjom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i tadašnjim ministrom uprave Lovrom Kuščevićem. Dok je Kuščević prolazio pored Đardina, jedan muškarac mu je viknuo: “Di su glasovi? 40.000 glasova ste poništili. Komunizam još vlada u gradu, sramite se, radite protiv naroda za svoj privilegij. Sram te bilo, kako možeš izaći među ljude, kradeš potpise birača!”

Na snimci portala Dalmacija Danas sve se to dobro vidjelo na početku.

Čovjek završio na sudu

Kako javlja Index, splitska policija je muškarca prekršajno prijavio koji je osuđen već u rujnu 2019. Inače, presuda je objavljena tek prošli tjedan na oglasnoj ploči suda u Splitu. Index navodi da je Velimir B. proglašen krivim i da je osuđen na novčanu kaznu od 756 kuna.

“Kriv je što je 7. svibnja na ulici u Splitu, narušio javni red i mir na način što je vikao na ministra Uprave u Vladi RH riječima: ‘Sram te bilo, kako možeš izaći među ljude, kradeš potpise birača’, dakle na javnom mjestu vikom remetio javni red i mir, čime je počinio prekršaj iz čl. 13 Zakona o prekršajima pa se stoga izriče novčana kazna”, piše u presudi.

Okrivljeni Velimir B., koji je sudjelovao na referendumu o Istanbulskoj konvenciji, u svojoj obrani je kazao da se ne smatra krivim i opisao je kako je došlo do tog događaja. Ispričao je kako se u to vrijeme postavljalo pitanje gdje je nestalo 40.000 glasova o referendumu pa je ustvrdio da nikada potpisi nisu bili vjerodostojno prebrojeni niti za referendum o promjeni izbornog zakona te da je za to bio zadužen Kuščević.

‘To je građanska sloboda’

“Ugledavši tog navedenog ministra udaljen 4-5 m njemu je poviknuo navedene riječi ‘sram te bilo, kako možeš izaći među ljude, kradeš potpise birača, gdje su nestali potpisi građana, gdje je nestalo 40.000 potpisa građana’, na to je ministar odgovorio ‘ajde momak ohladi se’, nakon toga je produžio dalje da bi ga nakon otprilike 100-ak metara zaustavio djelatnik policije u civilu a kako nije imao osobnu iskaznicu odveden je u policijsku postaju gdje je utvrđen njegov identitet, a tu je u policiji dobio Obavijest počinitelju prekršaja”, stoji u obrazloženju presude koju prenosi Index.

Velimir B. ponovio je da se ne smatra krivim za prekršaj i da svoje ponašanje doživljava kao izraz građanske slobode za što se treba boriti. U svom završom govoru naveo je da je duboko povrijeđen kao građanin kojem je uskraćeno pravo na kritiku političara.

“To dokazuje da još živimo u komunističkom dobu”, zaključio je.