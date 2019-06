SPLIĆANIN KOJEG JE KAO DJEČAKA ZLOSTAVLJAO SVEĆENIK: ‘Treba mi pomoć, inače slijedi krvoproliće. Svakome bih smjestio metak u glavu…’

Splićanin koji tvrdi da je kao 15-godišnjak bio žrtva fra Gracijana Stipe Gašperova, osumnjičen je zbog ucjena upućenih Hrvatskoj provinciji sv. Jeronima od kojih je tražio novčanu naknadu zbog pretrpljenog zlostavljanja, ali i prijetnji ‘krvoprolićem’

Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca putem odvjetničkog ureda podnijela je prijavu zagrebačkoj policiji protiv 37-godišnjaka iz Splita zbog nametljivog ponašanja i dvije prijetnje. Muškarac je stoga ispitan u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, a Slobodna Dalmacija piše da je riječ o jednoj od žrtava seksualnog zlostavljanja bivšeg svećenika spomenutog reda, fra Gracijana Stipe Gašperova.

Dogodilo se to 1997. godine, kada je ovaj imao 15 godina.

Neslužbeno se doznaje kako se njega danas sumnjiči da je od travnja do listopada 2018. godine gotovo svakodnevno pisao Provinciji i provincijalu fra Josipu Blaževiću tražeći “novčanu naknadu zbog navodno pretrpljenog zlostavljanja od fra Gracijana”. No, Provincija mu ne namjerava išta platiti jer, kažu, nema dokaza o tom zlostavljanju.

‘Da ih mogu sve ubiti, napravio bih to bez razmišljanja’

Slobodna Dalmacija doznaje kako u jednom od e-mailova koje je 37-godišnjak uputio Provinciji piše kako želi da mu se hitno pomogne zbog njegova stanja te “prestane opći rat koji će prerasti u krvoproliće, inače naš rat neće imati kraj, ili će stradati ja ili oni…”. U drugom e-mailu čak je napisao “…da nema zakona (…) ja bih svakome metak smjestio u glavu…” i “bio bih sretan da nema zakona i da mogu sve ih ubiti, odmah bih to napravio bez razmišljanja, da je zakon smrtna ja bi im prislonio pištolj u ime zakona”. Među članovima provinicije to je, naravno, izazvalo strah.

Isti muškarac sumnjiči se da je e-mail sa sličnim prijetnjama uputio i odvjetniku iz Zagreba koji zastupa Provinciju. “Ako vama vaši klijenti znače, ako vam znači obitelj, ako ne želite da vam prokunem obitelj, da vam siluju i obljube, moj iskreni savjet je da i nakon tužbe im predložite da uopće nisu svjesni da se ne radi o mom iskazu, a u odgovoru što pišete da ja nisam vjerodostojan, susrest ćemo se, neka svemogući Bog moj gnjev na vašu djecu da svi osjete pedofila i da vam kriju 20 godina…”.

Osumnjičeni Splićanin za Slobodnu Dalmaciju izjavio je kako zbog istrage koja je u tijeku ne smije ništa komentirati.

“Mogu samo potvrditi da sam dao iskaz kao osumnjičenik zbog ovih kaznenih djela koje spominjete”, kazao je.

Svećenik ga pipao, ljubio, zavukao mu ruku u hlače…

Spomenuti fra Gracijan Gašperov je, nakon izbijanja afere u javnost, a odlukom pape Franje u lipnju prošle godine izbačen iz Reda franjevaca konventualaca i razriješen svih obveza svetog reda. No, taj je Red ustrajao na tvrdnji da Splićanin nije službeno bio žrtva svećenika pedofila iz njihovih redova te da ih je ucjenjivao i tražio novac i stan.

“Riječ je o ‘fantomskoj’ prijavi, nije ju se moglo ničim potkrijepiti, ni pred crkvenim ni pred civilnim vlastima, stoga nije bilo pravne osnove za pokretanje postupka”, kazao je provincijal fra Josip Blažević.

Splićanin koji tvrdi da je bio žrtva fra Gracijana učestalo je slao e-mailove crkvenim i državnim institucijama te medijima, tvrdeći da ima pravo na odštetu. U prosincu prošle godine podnio je tužbu protiv Provincije, Splitsko-makarske nadbiskupije i samog Gracijana, tražeći ukupno 250.000 kuna naknade štete zbog duševnih boli, pretrpljenog straha i povrede časti, ugleda i dostojanstva. U njoj je, piše Slobodna Dalmacija, opisao kako ga je fra Gracijan pipao, ljubio i stezao za vrat jednom rukom, a drugu mu uvukao u hlače i dirao ga. Tužbi je priložio i nalaz psihijatra prema kojem mu je, zbog proživljenog, utvrđen teški oblik emocionalnog poremećaja uz sucidalne namjere.

“Tada sam imao 15 godina. Bio je to nasrtaj od tog fratra u sakristiji zatvorenog oblika. Ne mogu, razumite me, govoriti o detaljima jer mislim da papir ne trpi dosta toga što bih vam mogao reći. Nije on mene, mislim, silovao do kraja, no obavio je neke stvari koje su pregadljive, koje su me istraumatizirale za cijeli život i nanijele mi štetu jer sam ja vjernik, moja obitelj je vjernička”, kazao je prošle godine ovaj Splićanin za Slobodnu Dalmaciju.

