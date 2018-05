SPLIĆANIMA SE POHLEPA OBILA O GLAVU: Apartmani im zjape prazni, goste traže čak i u komentarima na Ultrinom fejsu

Uoči sezone, a osobito Ultre, Splićani željni brze zarade protjerali su podstanare i brutalno nabili cijene. No kao i prošle godine, mnogima bi se to moglo obiti o glavu….

Prodaja karata za Ultru, tvrde organizatori, ide sjajno te najavljuju kako će Split od 6. do 9. srpnja posjetiti još više stranaca nego prošle godine. No usprkos tome, smještaja još ima napretek, a glavni razlog je to što je dosta Splićana otkazalo najam podstanarima i brutalno nabilo cijene.

STANODAVCI PROTJERUJU PODSTANARE U SPLITU: Besramno podigli cijene stanarina, neki za stan traže više od 900 eura mjesečno

Tisuće praznih soba

U ponedjeljak, na booking.comu tako je u traženom terminu bilo čak 883 smještaja za dvije odrasle osobe. Velika većina traži više 1400 kn po noćenju, no po svemu sudeći, ako će htjeti izvući barem nešto novca od sezone, morat će spustiti cijene. Tako je bilo i prošle godine, a ove mnogo smještajnih kapaciteta zjapi prazno, što se vidi i na popularnom Airbinb-u koji u traženom terminu izbacuje stotinu objekata, a ako se pretraga proširi na cijeli splitski bazen, može se naći tisuće i tisuće.

Iznajmljivači su toliko očajni, piše Slobodna, dva su osim na stranicama za oglašavanje, reklame za svoje apartmane i sobe počeli ostavljati na službenoj Facebook stranici Ultre ispod fotografija DJ-eva i najave redoslijeda nastupa zvijezda.