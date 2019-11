SPLIĆANI U STRAHU, ČOPOR PASA NOĆU KRUŽI ULICAMA: ‘Već su ubili i ranili velik broj kućnih ljubimaca. Ali, to nisu psi bez vlasnika…’

‘Možda su ti psi bezopasni za ljude, ali sigurno nisu za ove manje pse. Pratio sam ih neko vrijeme pa nazvao policiju koja me proslijedila nadležnom za ovakve slučajeve, a on mi je rekao da ne može išta napraviti bez naredbe za uspavljivanje’, kaže jedan Splićanin

Stanovnici splitskih gradskih kotara Pazdigrad i Mertojak već neko vrijeme upozoravaju gradske vlasti i lokalne medije na čopor pasa koji noću luta tim kvartovima. Doduše, zasad nije zabilježeno da su napadali ljude, ali neki stanari tvrde da napadaju druge životinje, uglavnom manje pse.

Dalmacija danas piše kako je jedna Splićanka koja živi na Pazdigradu dojavila kako već mjesecima nekoliko pasa noću terorizira taj splitski kvart te da su ubili i ranili ogroman broj životinja, većinom kućnih ljubimaca. Ona sumnja da se ne radi o psima lutalicama jer su, kaže, uredni i uhranjeni.

Nadležni čekaju naredbu za uspavljivanjem

Dalmaciji danas javio se ovih dana i jedan čitatelj s Mertojaka koji tvrdi da pet pasa luta tim dijelom grada, a i snimio ih je.

“Možda su bezopasni za ljude, ali sigurno nisu za ove manje pse. Trenutno lutaju po Mertojaku, motali su se oko kontejnera tražeći hranu. Pratio sam ih neko vrijeme pa nazvao policiju koja me proslijedila nadležnom za ovakve slučajeve. Čovjek s kojim sam razgovarao je rekao da je upoznat s ovim čoporom pasa ali da ih ne može uhvatiti niti išta napraviti bez naredbe za uspavljivanje. Dakle on zna da psi lutaju već neko vrijeme ali to ne može riješiti”, s čuđenjem je ispričao taj Splićanin za portal Dalmacija danas.

Povrh svega, kaže, ti se psi kreću i cestom i pitanje je vremena kada će iskočiti pred vozila i izazvati neki sudar.

Vlasnik pasa je Božo Transporter?

Isti građanin tvrdi da su to psi Bože Majića, u Splitu znanog kao Božo Transporter kojeg se često može vidjeti kako ulicama Splita gura kolica s bocama.

Na problem s ovim čoporom pasa upozorila je i Marijana Puljak iz stranke Pametno na Aktualnom satu splitskog Gradskog vijeća.

“Ne želimo da se dogodi neko veće zlo. Primili smo nekoliko prijava, no problem je da nakon dojave ne možete uhvatiti nekoga na licu mjesta. Komunalci i koncesionari obilaze redovito područje. Problem je taj moment naići. To nisu psi lutalice, netko te pse dovede”, kazala je Puljak.