Splićani nakon nešto više od godinu dana, koliko je prošlo od redovitih lokalnih izbora, na prijevremenima u nedjelju biraju gradonačelnika i novo Gradsko vijeće.

"Na ovim prijevremenim izborima pravo glasa ima 146.573 građana koji će moći glasovati na 163 glasačka mjesta," rekao je Hini potpredsjednik splitskog GIP-a Vuko Adžić Katalinić. Biračka mjesta su otvorena od 7 do 19 sati, a glasači mogu birati između devet kandidata za gradonačelnika Splita i 11 lista za 31 člana Gradskog vijeća.

Puljak i osmero 'izazivača'

Vlada je na sjednici 6. svibnja nakon ostavki gradonačelnika Ivice Puljka i njegovih zamjenika odlučila da se izbori za splitskog gradonačelnika i zamjenike održe 26. lipnja. Na istoj sjednici donijela je rješenje o raspuštanju GV-a budući da je ostavke podnijelo 20 od 31 vijećnika.

U utrci za splitskog gradonačelnika su nestranački Zoran Đogaš (kandidat HDZ/HSS-a), nezavisni Ante Franić, Željko Kerum (HGS), Josip Markotić (Most), Davor Matijević (SDP), Ivica Puljak (Centar), Kristina Vidan (Pametno za Split i Dalmaciju), Tamara Visković (Možemo!/Nova ljevica) i Aris Zlodre (Domovinski pokret, HDS, HSi HSP).

Izbori zbog ostavki nakon skandala

Gradonačelnik Puljak i obojica njegovih zamjenika Bojan Ivošević i Antonio Kuzmanić podnijeli su ostavke 8. travnja, a uslijedile su i ostavke gradskih vijećnika. Ostavkama je prethodila objava Slobodne Dalmacije da je nezadovoljan pisanjem te novine Ivošević prijetio urednici da će joj se "napiti krvi." Ispričao se, objavio da se povlači iz javnosti i da će poraditi na "unaprjeđenju svojih komunikacijskih vještina kako mu se ovakve stvari ne bi ponavljale". Državno odvjetništvo 23. ožujka podiže optužnicu protiv Ivoševića zbog "kaznenog djela prijetnje", a u svibnju je ona potvrđena.

Puljak i njegovi zamjenici 8. travnja podnose ostavke, jer programski partneri, kako se nazvala većina u Gradskom vijeću, nisu razumjeli Puljkovu zaštitu nad Ivoševićem smatrajući da su njegove prijetnje neprimjerene dužnosti koju obavlja.

Puljak na čelu Splita bio tek 10 mjeseci

"Novi izbori bit će referendum o budućnosti ili prošlosti. Referendum o redu ili neredu. Uvjeren sam da će građani potvrditi smjer koji smo zacrtali - smjer budućnosti i reda", rekao je tada Puljak. "Nismo htjeli većinu u Gradskom vijeću sklapati u kafićima i trgovati foteljama. Radije ćemo izgubiti na izborima nego se na takav način odnositi prema javnom novcu i građanima grada Splita".

Puljak je od osamostaljenja Hrvatske najkraće razdoblje proveo na dužnosti gradonačelnika Splita - samo deset mjeseci, od 31. svibnja 2021. do 8. travnja 2022. Od prvog višestranački izabranog Onesina Cvitana 1990. na ovim izborima Splićani biraju 13. po redu gradonačelnika. U tom razdoblju puni mandat nije odradio HDZ-ov Zvonimir Puljić (2005.-2007.) koji je nakon sukoba s koalicijskim partnerom Listom Velog Mista odstupio, a funkciju je do konca mandata 2009. obnašao Ivan Kuret (HDZ). Mandat od 2002. do 2005. koalicijskim su dogovorom, što je tada bio presedan, podijelili SDP-ov sveučilišni profesor Slobodan Beroš i Miroslav Buličić, HSLS, poslije u Libri.

Problemi "programske suradnje"

U Gradsko vijeće Splita nakon lanjskih izbora ušlo je 9 vijećnika HDZ-a, sedam vijećnika Centra, četiri HGS-a po tri SDP-a, Mosta i liste Pametno/Možemo i Nove ljevice, dva s liste Ramljak/Mamić. Vijeće je konstituirano u drugom pokušaju, u srpnju.

Puljak je u sklopu "programske suradnje" od ukupno 31 vijećnika imao većinsku potporu njih 18, ali se ona počela topiti u listopadu kad je vijećnik SDP-a Ante Franić nezadovoljan politikom te stranke prema Puljku napustio SDP i prešao u nezavisne. Puljak je ostao na podršci 17 vijećnika, a trzavice između SDP-a i njega se nastavljaju pa se on 21. listopada odlučuje na raskid suradnje s preostalom dvojicom SDP-ovaca /Kotur,Matijević/ Ostaje na podršci od 15 vijećnika i to je značilo raspad "programske većine"

"Mi ćemo kao manjinska izvršna vlasti raditi odgovorno za dobrobit građana Splita," rekao je tada Puljak.

U prosincu je izglasan proračun za 2022. Uz prihvaćanje amandmana za je glasalo 17 vijećnika, protiv 14 - HDZ, HGS i nezavisni Franić. Puljak je zahvalio vijećnicima koji su ga podržali i najavio da projekte koje su zamislili treba i realizirati.

Jedanaest lista za Gradsko vijeće

No, zbog afere s Ivoševićem Puljak ostaje bez podrške "programske većine", zadnje trojice vijećnika Mosta, 30. ožujka te su početkom travnja uslijedile ostavke i izvršne i predstavničke vlasti.

Na prijevremenim izborima za preostale tri godine mandata za mjesta u novom sazivu Gradskog vijeća nadmeću se kandidati s liste Centra, koalicije DP/HDS/HSP i Hrvatskih suverenista, lista grupe birača koju nosi Ante Franić, lista HDZ/HSS-a, lista HNS/Laburisti, Mostova lista, lista političke platforme Možemo i Nove ljevice, lista Nezavisne liste mladih i HSLS-a, lista Pametno za Split i Dalmaciju, lista SDP/HSU-a te lista HGS-a.