SPLIĆANI SKRIVENOM KAMEROM POSRAMILI VOZAČE KOJI PARKIRAJU NA MJESTA ZA INVALIDE: ‘Lijenost nije invalidnost’

Kampanja Split parkinga već daje dobre rezultate pa je broj nepropisnih parkiranja na mjestima za osobe s invaliditetom smanjen. U kmapnaju se uključuju i drugi gradovi, a podršku je dao i Manfred Weber, kandidat europskih pučana za predsjednika Europske komisije

Mnogo puta se već dogodilo da su parkirališnma mjesta namijenjena invalidima (i kao takva odgovarajuće označena) bahato zauzimalo oni koji nisu invalidi. Da bi tome stali na kraj i barem malo posramili one koji besramno zauzimaju mjesta invalidima, djelatnici Split parkinga osmislili su akciju u sklopu kampanje “Želiš li se mijenjati za mjesto?”.

Po principu skrivene kamere snimali su prekršitelje koji su nepropisno parkirali na mjestima za osobe s invaliditetom.

‘Neki građani naučit će to na teži način’

Djelatnici Split parkinga prekrivali su vozila neodgovornih vozača posebnom navlakom s oznakom za osobe s invaliditetom, a kada bi ovi došli do svoga vozila, prišao bi im mladić u kolicima i upitao ih zašto mu zauzimaju mjesto. Kako su reagirali, može se vidjeti u videu objavljenom na YouTube kanalu Split parkinga.

“Jasno je da je ljudima neugodno i vjerujem kako su ovim upozorenjem naučili lekciju, ali i da će svi ostali koji video pogledaju shvatiti da nije u redu stati na mjesto za OSI niti na minutu ako na to nemaju pravo. Neka nam svima ovo bude još jedna ozbiljna opomena”, kazao je Marko Bartulić, direktor Split parkinga, piše Dalmatinski portal.

Podsjetio je na primjer od prije nekoliko dana kada je osoba nepropisno parkirala točno na mjestu gdje je snimljen promotivni video kampanje Split parkinga i zagradila put do ulaza u zgradu djetetu s invaliditetom u pratnji majke.

“Neizbježno je da će neki građani naučiti na teži način, no nama nije želja niti cilj kažnjavati, već promijeniti svijest kod građana da to prestanu raditi jer to je jedini način na napravimo stvarni pomak na bolje”, kazao je Bartulić.

Podršku dao i kandidat za predsjednika Europske komisije

Kampanja “Želiš li se mijenjati za mjesto?” u Splitu već daje dobre rezultate pa je broj nepropisnih parkiranja na mjestima za osobe s invaliditetom smanjen. Osim toga, u kampanju su se uključili i drugi gradovi poput Solina, Dubrovnika, Vrgorca, Ploča, Kaštela, Trogira, Varaždina…

Kampanju je podržao i Manfred Weber, kandidat Europske pučke stranke (EPP) za predsjednika Europske komisije.

“Snažni smo onoliko koliko su snažni najnezaštićeniji među nama. Pozivam sve zemlje u EU da svojim zakonima dodatno zaštite prava osoba s invaliditetom. Bravo Split, bravo Hrvatska za vrijednu akciju”, poručio je Weber.

Na kraju videa ističe se i poruka ove kampanje Split parkinga: “Lijenost nije invalidnost, misli gdje parkiraš”.