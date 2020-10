SPLIĆANI NEUGODNO IZNENAĐENI: Stigli su im računi za usluge koje nisu koristili; ‘Htjeli su nam to naplatiti 160 kuna’

Iz HT-a su pozvali svoje klijente da se jave Službi korisničke podrške ako primijete da je navedena stavka pogrešna na računu kako bi im se obavio ispravak

Dio Splićana dobio je račune za telefonske usluge Hrvatskog Telekoma i to uvećane za pojedinačni iznos od 160 kuna. Poslije toga su provjerili stavke iz računa pa su shvaćili da trebaju platiti za uslugu koju nisu koristili, a kako kažu, nisu znali ni da postoji. Računi su im poslani iz središta HT-a u Zagrebu.

“Moj otac je 80-godišnjak, telefon mu služi za komunikaciju s nama, ne koristi nikakve druge opcije. Zbunio ga je iznos računa, pa sam sve provjerio i ustanovio kako mu je naplaćeno korištenje nekakvog SMS bona. Kakvog bona, zaboga, kad je on dugogodišnji pretplatnik spomenutog teleoperatera i nema potrebe da kupuje bilo kakve bonove, a kamoli nekakve SMS bonove. Kako se ludosti nikada ne događaju samo jednom, stigla je i meni ovomjesečna uplatnica, s istom dodatnom stavkom”, rekao je Splićanin E.B. za Slobodnu Dalmaciju.

RAČUN NIJE DOBIO, ALI OVRHU JEST: Zbog duga od 25 kuna KBC-u Rebro, Zagrepčanin platio 922 kune!

Neugodno iznenađenje

Ni ovaj Splićanin ni njegov otac nisu koristili tu uslugu HZ-a koja košta 160 kuna. Kada se na nju još “lupi” PDV, mora se platiti iznos od 200 kuna.

“Neugodno iznenađenje! Ugledaš račun za T-mobile usluge uvećane za nemalih 200 kuna. Neuobičajena stavka kupnje bona u iznosu od 160 kuna plus PDV me zbunila, pogotovo kada imam takozvanu ‘flat pretplatu’ i nikad nisam koristio uslugu za koju me se tereti. Nakon beskonačnih prepisivanja, pozivanja HT-ove Službe za korisnike, stisni ‘jedan, dva, tri’, pa ‘pričekajte do javljanja slobodnog operatera’, ocu su priznali reklamaciju, a ja još čekam rješenje svojeg prigovora. Srećom pa ne plaćam račune trajnim nalogom, jer bi mi s računa već skinuli novac, ne sumnjam u to”, govori čovjek.

Iz HT-a se korisnicima ispričali zbog neugodnosti

Novinari Slobodne Dalmacije o ovom su problemu koji muči niz Splićana poslali Odjelu za korporativne komunikacije HT-a. Iz HT-a su pozvali svoje klijente da se jave Službi korisničke podrške ako primijete da je navedena stavka pogrešna na računu kako bi im se obavio ispravak.

“Provjerom je utvrđeno kako je manjem broju korisnika na računu navedena stavka kupnje bona, odnosno SMSbon usluga, iako nisu koristili uslugu kupnje bona.

Trenutno obavljamo detaljne provjere kako bi se utvrdile sve činjenice, a korisnicima kojima je navedena ova stavka na računu, a nisu koristili uslugu kupnje bona, vratit će se novac u najkraćem mogućem roku. Još jednom se ispričavamo našim korisnicima radi nastale neugodnosti”, rekli su iz Hrvatskog Telekoma.