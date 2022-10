Na splitskim Bačvicama u letvrtak popodne održava se prosvjed pod nazivom "Ne damo našu obalu" u organizaciji Ekološkog društva Picigin Bačvice. Predviđen je i specifičan performans o kojemu je za RTL govorio predsjednik Ekološkog društva Toni Stipišić.

"Danas smo se okupili ovdje kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo, odnosno neslaganje s prijedlogom novog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. U prvom redu, ovdje smo da kažemo 'Ne' bilo kakvom ograničavanju pristupa pomorskom dobru, odnosno da cijela obala, neovisno o lokaciji i namjeni mora biti pristupačna svima, da se ne može ni na koji način ograničiti pristup", rekao je.

'Nikakva uzurpacija ne dolazi u obzir'

Stipišić je opisao kako će izgledati performans.

"U principu želimo tim performansom, zapišavanjem teritorija, dati do znanja da je ova plaža već zauzeta i da ne dolazi u obzir nikakvo privatiziranje i nikakva uzurpacija ni od jedne strane", rekao je.

Time žele potaknuti i druge udruge da im se pridruže.

"U razgovoru s prijateljima i poznanicima uvidjeli smo da javnost uopće nije upoznata s ovim problemom. Naš osnovni cilj je ovaj problem učiniti vidljivijim i na neki način senzibilizirati javnost. U tom smislu, taj performans je poziv pojedincima i grupama u drugim sredinama da istim činom zapišavanja plaže označe svoj teritorij, i to po mogućnosti kao jedan vid ''online challengea'', znači da to dokumentiraju videomaterijalom i da šire društvenim mrežama. To je naš osnovni cilj", objasnio je Stipišić za RTL.