Sindikat američkih redatelja postigao je dogovor s velikim holivudskim studijima i prekinuo štrajk. Međutim sindikat scenarista ne odustaje od štrajka. Traže zaštitu od umjetne inteligencije i veću naplatu od streaming servisa. Zbog štrajka nastavci nekih od najpopularnijih serija i dalje su na čekanju.

"A sve se glasnije šuška da bi streaming servisi nedostatak novih serija mogli nadomjestiti s najatraktivnijim hrvatskim serijama. (Tako će umjesto nove sezone Game of Thrones HBO prikazivati HRT-ovu seriju Mrkomir The First, Netflix će umjesto svog hita Stranger Things puštati RTL-ov hit The Blood Is Not Water, a izgleda da je najbolje prošao Disney koji će umjesto znanstveno fantastične serije Andor prikazivati najbolje slajdove Andreja Plenkovića.", šali se Zoran Šprajc u Stanju nacije, javlja Danas.hr.

"I za kraj velika vijest iz znanosti. Tvrtka Elona Muska Neuralink dobila je odobrenje američkih vlasti da svoj moždani čip može početi testirati na ljudima. Kako doznajemo, znanstvenici u Neuralinku nadaju se da će prvi ljudski mozak u koji će moći ugraditi čip biti mozak Ivana Pernara jer računaju da tu veće štete ne može biti.", kaže Šprajc.