Udarni dio turističke sezone je prošao, ali cijene i dalje "udaraju". Stranim turistima na Kvarneru to ne predstavlja problem, ali domaći ni tijekom jeseni neće proći puno bolje nego ljetos.

"Sedamdeset eura za noć u Rovinju. Cijena je OK, jer i drugdje u blizini cijene su slične, a ima i skupljih", kazao je za RTL Direkt Drago iz Australije.

"Za 100 eura mogu proći dvije osobe za jednu večeru. Da svaku večer idemo u restoran, bilo bi puno. A, ali mi i kuhamo. Cijene u Australiji su sada iste kao u Hrvatskoj", dodala je njegova supruga Ana.

'Večera za četvero - 400 eura. To je stvarno previše'

Stjepan Dunatov, ugostitelj iz Opatije, kaže da se, što se restorana tiče, vidi razlika u cijenama u sezoni i van sezone. To je, kaže, zbog onih restorana koji rade samo ljeti.

"Naši restorani imaju cjelogodišnji posao i cijele godine imaju iste cijene. Mi nemamo ljetne i zimske cijene. To se dogodilo zato što imamo puno sezonskih restorana i oni su imali nekakve senzacionalno skupe cijene. Zato se vrištalo da je sve skupo. Ali svi restorani koji rade 12 mjeseci u godini ne mogu si dozvoliti luksuz da podižu cijene ljeti, a smanjuju zimi", kaže.

No, nije svugdje ista priča.

"Jučer smo nas četvoro pojeli ne nešto ekstra - lagano predjelo, ribu i bočicu vina. Cijena je bila skoro 400 eura. To je 100 eura po osobi i mislim da je to previše. Tko si to može priuštiti? To je stvarno previše", kazao je za RTL Rolando.

Drugi primjer: Večera za dvoje 41 euro, a ljetos 72

Ima i drugačijih primjera o kojima svjedoče turisti koji su još na Kvarneru.

"Večera za dvoje bila je 41 euro. Bila sam ovdje i u glavnoj sezoni, tada je koštalo 72 eura", kaže Jelena iz Austrije.

"Apartman je puno jeftiniji nego u špici sezone - 500 eura za tjedan dana. To je vrlo jeftino za listopad", napominje Johann.

Hotelski smještaj u Opatiji dsada je općenito jeftiniji, od 15 do 20 posto, ali i dalje se čini skupim.

"Možemo si to priuštiti jer ne živimo ovdje. Imam prijateljicu ovdje i znam da ona ima puno manje novca u budžetu nego mi. Za nju i za ljude ovdje je jako skupo, ne mogu si ništa više priuštiti", kazala je Jelena.

